США расширяют военное присутствие в Сирии, — турецкие СМИ

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По сообщению информационного агентства Anadolu, США решили расширить свои две крупнейшие военные базы в богатой нефтью сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

Государственное информационное агентство Турции Anadolu, ссылаясь на местные источники, сообщило, что американские войска наращивают свое военное присутствие в северо-восточной сирийской провинции Аль-Хасака, информирует enovosty.com/news.

США решили расширить свои две крупнейшие военные базы в богатой нефтью сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

В район нефтяного месторождения «Омар» переброшена рабочая техника, а в рамках усилий по расширению территории базы «Таль Байдар» американские силы приобрели территорию недалеко от базы.

Работы по расширению территорий баз проводятся при поддержке террористов YPG/PKK. В район доставлены несколько грузовиков со строительными материалами и рабочей техникой.

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Источники агентства подчеркивают, что США начали расширять свои базы на фоне растущей напряженности между Вашингтоном и Москвой.

«Голос Америки» (VOA) ранее сообщал, что американские войска в северо-восточной части Сирии вновь не позволили российским военным конвоям совершить поездку около иракской границы в пятницу, что, по словам местных жителей, усилило эскалацию между обеими сторонами свободы судоходства в преимущественно курдском регионе.

Репортер VOA видел, как американские Humvees патрулировали главную дорогу города аль-Маликия, также известного как Дерик, в северо-восточной провинции Хасака. По словам местных источников, было предпринято усилие по предотвращению прохода приближающегося российского конвоя через регион.

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Источники сообщили, что спор был связан с контролем автомагистрали M4, районов Аль-Маликия и Талль-Тамр, которые стали разделительной линией между двумя сторонами после вторжения Турции в октябре 2019 года, которое вынудило США уйти с большей части территории Турции и северо-востока Сирии.

По материалам Defence blog