Скандал на Даунинг-стрит: политические журналисты объединились и бойкотировали брифинг правительства

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На Даунинг-стрит, 10 скандал: помощники премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона не пустили на пресс-брифинг, посвященный итогам Brexit, журналистов нескольких изданий, после чего все остальные покинули мероприятие в знак протеста.

Об этом пишет The Guardian

Политические журналисты бойкотировали брифинг на Даунинг-стрит в понедельник после того, как один из помощников Бориса Джонсона запретил присутствовать некоторым журналистам, а хотел оставить только избранных, информирует enovosty.com/news.

Конфронтация произошла после того, как старший советник Джонсона по связям с общественностью, попытался исключить журналистов из Mirror, HuffPost, PoliticsHome, the Independent и других из официального правительственного брифинга, посвященного теме торговых переговоров Великобритании с ЕС.

Инцидент произошел в фойе, когда журналистов из списка приглашенных попросту разделили: тех, кому позволили участвовать в брифинге попросили встать на одной стороне ковра, а тех, кого не пускали, попросили стоять на другой стороне.

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Когда помощник Джонсона сказал запрещенным журналистам выйти, остальные журналисты решили проявить солидарность с коллегами и коллективно уйти, а не позволять Даунинг-стрит выбирать, кто может присутствовать и давать в СМИ информацию о правительстве, а кто — нет, — пишет издание.

Среди тех, кто в знак протеста отказался от брифинга о торговых переговорах Великобритании с ЕС, были политические журналисты из BBC, ITV, Sky News, Daily Mail, Telegraph, Sun, Financial Times и Guardian.

Брифинг должны были провести правительственные чиновники, однако он не состоялся из-за бойкота журналистами, которые решили объединиться и твердо защищать принципы равенства и свободы прессы.