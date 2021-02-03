РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости мира

03.02.2021 г.
21:23Армия США модернизирует технику для выполнения заданий в суровых холодных условиях
20:19В Австралии горят жилые дома из-за сильного лесного пожара, - Associated Press
19:24«Символ надежды»: немецкая военная помощь прибывает в Португалию
18:58"Царапающий небо": в Австралии построят оригинальный небоскреб
15:00ВВС Тайваня продемонстрировали возможности для нанесения ударов на больших расстояниях
14:00В Дубае собираются построить небоскреб в виде прищепки для белья
13:00Израиль провел успешные испытания усовершенствованной версии системы "Железный купол"
Все новости мира

Аналитика

01.02.2021

Итоги января: Исторический шанс для Европы, Донбасский сюр и броневик Навального

Итоги января: Исторический шанс для Европы, Донбасский сюр и броневик Навального
Соединенные Штаты получили нового президента, который уже активно начал выполнять свои обязанности, развитые страны прививаются от коронавируса, а в ...
30.01.2021

"Реформа" Укроборонпрома: кому выгодно уничтожение оборонно-промышленного комплекса Украины

Реформа Укроборонпрома: кому выгодно уничтожение оборонно-промышленного комплекса Украины
Тему "реформирования" оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Украины приходится срочно продолжить, так как подтверждаются опасения, высказанные в недавнем ...
28.01.2021

Южмаш: взлетит или упадет ведущее ракетно-космическое предприятие Украины?

Южмаш: взлетит или упадет ведущее ракетно-космическое предприятие Украины?
Среди остатков изрядно потрепанного и устаревшего советского хай-тека особое место занимает некогда бывшее флагманом мирового ракетно-космического машиностроения ...

Последние новости

03.02.2021 г.
21:23 Армия США модернизирует технику для выполнения заданий в суровых холодных условиях
20:58 В США презентовали беспилотный автобус (ВИДЕО)
20:48 В столице мужчина с балкона открыл стрельбу по прохожим
20:19 В Австралии горят жилые дома из-за сильного лесного пожара, - Associated Press
19:58 "Шпинат на военной службе": растение может помочь обнаруживать наземные мины
19:42 В СНБО сообщили о возможности введения санкций против других телеканалов
19:27 Ошибки в социсследованиях других компаний подтверждают объективность результатов «Соцмониторинга» - эксперт
19:24 «Символ надежды»: немецкая военная помощь прибывает в Португалию
18:58 "Царапающий небо": в Австралии построят оригинальный небоскреб
18:46 Украина ввела жесткие санкции против авиакомпаний
18:12 Как изменились украинские политики за последние годы: сравнительные фото
18:00 Рука Байдена и противодействие фейкам и пропаганде: Реакция общества на санкции против каналов Медведчука
17:50 Курьез дня: Журналисты атакуют не того Тараса Козака
17:39 «Кот в мешке» оказался «волком в овечьей шкуре»: Какие провалы Порошенко Зеленский так и не исправил
17:26 Наемники РФ обстреляли беспилотник ОБСЕ
17:14 В Китае ученые создали клон котенка (ВИДЕО)
16:52 В Украине введут е-больничные: подробности
16:33 В Харькове водитель BMW устроил мощный дрифт (ВИДЕО)
16:02 Рада планирует ужесточить наказание за домашнее насилие
16:00 Семь столичных проектов номинированы на архитектурную премию ЕС
15:40 Ученые изучают вопрос, может ли коронавирус привести к диабету
15:07 Зеленский должен отказаться от франшизы в Россию проекта "Лига смеха", - Геращенко (ВИДЕО)
15:00 ВВС Тайваня продемонстрировали возможности для нанесения ударов на больших расстояниях
14:41 Лишением лицензий телеканалов Медведчука займется регулятор, - Кравчук (ВИДЕО)
14:28 "Ангел смерти" с особым родимым пятном: Что известно поджигателе "Эпицентра" в Первомайске
14:22 Денег нет: как "социальные" обещания Зеленского превратились в тыкву
14:10 Зеленский должен добиться блокировки медведчуковских телеканалов и на YouTube-платформе, - Рудик (ВИДЕО)
14:00 В Дубае собираются построить небоскреб в виде прищепки для белья
13:40 «Не надо прикрываться свободой слова», - Корниенко о санкциях СНБО против телеканалов Медведчука (ВИДЕО)
13:40 В Украине собираются пересчитать прожиточный минимум: озвучена формула
13:06 Санкции СНБО направлены на защиту территориальной целостности и суверенитета, - глава СБУ
13:00 Израиль провел успешные испытания усовершенствованной версии системы "Железный купол"
12:59 "Здесь не о санкциях, а об ответственности": Разумков пояснил свою позицию относительно каналов Медведчука
12:54 Украинец собрал необычный внедорожник, превратив Mercedes-Benz в монстр-трак (ФОТО)
12:34 Три признака того, что человек бессимптомно переболел COVID-19
12:31 "Украина поддерживает свободу слова, но не пропаганду": Зеленский прокомментировал закрытие телеканалов
12:30 В Казахстане водителям разрешили ездить на машине без водительских прав
12:00 Джефф Безос уйдет с поста генерального директора Amazon
11:46 Художник три года сверлил 46 тысяч дырочек в яйце ради мирового рекорда. Результат завораживает (ФОТО, ВИДЕО)
11:27 "Очень важный сигнал": Украинская разведка наконец-то отходит от практик КГБ, - Atlantic Council
10:58 "Л/ДНР" привлекли снайперов и беспилотник
10:55 Глава «Нафтогаза» Коболев четыре года получает премии, не выполняя KPI - эксперт
10:47 В мире появится первый Космический суд
09:46 В казахской степи появилось необычное творение природы - ледяной вулкан. Впечатляющее видео
09:41 Названа "переломная дата": В Украине резко изменится погода
09:06 Макрон даже заговорил на русском: Приговор Навального жестко осудили во всем мире
09:00 Три года в старшей школе: что изменится для украинских школьников
08:53 Корабль SpaceX Starship Илона Маска разбился при посадке (ВИДЕО)
08:47 Санкции в действии: Трансляцию каналов Медведчука один за другим прекращают сервисы на всех платформах
08:15 Ученые создали назальный спрей от коронавируса
07:45 Королева Елизавета II ищет помощника по ведению соцсетей
07:40 ТОП-10 самых популярных новых авто среди украинцев в январе
02.02.2021 г.
23:38 Фото дня: протестующие в России стоят в очереди в автозаки (ФОТО)
23:00 "Путина - в отставку!": в России начались протесты и жесткие задержания после приговора Навальному (ВИДЕО)
22:28 В Сети показали самый дешевый электромобиль в Европе (ФОТО)
Все новости »

«Символ надежды»: немецкая военная помощь прибывает в Португалию

Главная » Последние новости » Новости мира » «Символ надежды»: немецкая военная помощь прибывает в Португалию
 
Печать Отправить на почту

 

 

Немецкий военный самолет прибыл в Португалию для помощи в борьбе с COVID-19

Немецкий военный самолет, на борту которого находилось более 20 врачей и медсестер вместе с аппаратами искусственной вентиляции легких и больничными койками, прибыл в Португалию, где наблюдается значительный рост случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщает Reuters, информирует enovosty.com/news.

Немецкие врачи будут оказывать помощь больным в частной больнице «Hospital da Luz», которая была недавно переоборудована, но не имела персонала.

«Символ надежды»: немецкая военная помощь прибывает в Португалию

«Восемь коек может показаться не таким уж большим количеством. Но это огромная помощь для системы здравоохранения, находящейся под значительным давлением. Помощь, оказанная Германией, очень важна для системы здравоохранения….», — сказала министр здравоохранения Марта Темидо.

Читайте: В Афганистане во время учебного полета разбился военный самолет

«Это важный знак европейской солидарности и символ надежды», — сказал посол Германии Мартин Ней репортерам на военной базе.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 137

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 



Аналитика

Итоги января: Исторический шанс для Европы, Донбасский сюр и броневик Навального
"Реформа" Укроборонпрома: кому выгодно уничтожение оборонно-промышленного комплекса Украины
Южмаш: взлетит или упадет ведущее ракетно-космическое предприятие Украины?
Колесом по бездорожью: Лучшие кроссоверы и внедорожники на все случаи жизни
Преемник Меркель: Москва станет еще ближе к Германии?
Конкурентные войны и тарифы на газ: почему украинцы все равно заплатят больше за коммунальные услуги
Демократы и республиканцы сцепились в смертельной схватке за власть в США: «Железная Пята» победителей
Новости Кремля: Путин опять (не) уходит...
Конвульсии "Антонова": Выйдет ли из затяжного пике знаменитый авиапроизводитель?
Прогноз политико-экономической ситуации в Украине на 2021 год - оценки экспертов
Все статьи





Читайте также

Преемник Меркель: Москва станет еще ближе к Германии?
 Германия продлила усиленный карантин, - Fox News
The Guardian: Германия усиливает карантин
 "Не можем остановить": В ЕС сделали громкое заявление о "Северном потоке-2"
Немецкий ученый детально рассказал о побочных эффектах от COVID-вакцины
 "Мега-локдаун": Меркель готовится к остановке общественного транспорта
"Зима будет тяжелой": Меркель выступила с последней новогодней речью в качестве канцлера
 У президента Германии появился федеральный лис

Армия

Зенитный ракетный комплекс «Тор»
Снайперская винтовка «Форт-301»
Самолет «KARLSSON»
Автоматическая винтовка Heckler-Koch HK417 (Германия)
Вся армия    >>

Персоны

Яценюк
Арсений
Меркель
Ангела
Денисова

Татьяна
Барбул
Павел
Алексеевич
Все персоны    >>
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Как изменились украинские политики за последние годы: сравнительные фото (5884)

Фото дня: протестующие в России стоят в очереди в автозаки (ФОТО) (5116)

Названа "переломная дата": В Украине резко изменится погода (4697)

Курьез дня: Журналисты атакуют не того Тараса Козака (3275)

Три признака того, что человек бессимптомно переболел COVID-19 (3130)

Три года в старшей школе: что изменится для украинских школьников (2933)

"Очень важный сигнал": Украинская разведка наконец-то отходит от практик КГБ, - Atlantic Council (2739)

В казахской степи появилось необычное творение природы - ледяной вулкан. Впечатляющее видео (2441)

Санкции в действии: Трансляцию каналов Медведчука один за другим прекращают сервисы на всех платформах (1920)

Глава «Нафтогаза» Коболев четыре года получает премии, не выполняя KPI - эксперт (1289)

Последние новости в соцсетях

Публикации

Какие автомобили потребляют меньше топлива: Обзор рынка

«Университет — наш дом. Дом должен быть теплым», — юрист Вячеслав Труба


Мнения
Пираты Путина. Кому достался Керченский мост
Виталий Портников

Пираты Путина. Кому достался Керченский мост

Столько, сколько Путин будет президентом, и столько, сколько Крым будет аннексирован, они и будут зарабатывать.
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

В Сети появился музыкальный клип-пародия на Зеленского в стиле "95 квартала" (20765)

Под Киевом неизвестные расстреляли маршрутку с людьми: подробности (15609)

У необычной межрасовой пары родилась уникальная девочка (ФОТО) (9532)





Купить подарки


работа на besplatka.ua


Экономические новости youtube



Мотор Сич

help




bigmir)net TOP 100

 