«Символ надежды»: немецкая военная помощь прибывает в Португалию

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Немецкий военный самолет прибыл в Португалию для помощи в борьбе с COVID-19

Немецкий военный самолет, на борту которого находилось более 20 врачей и медсестер вместе с аппаратами искусственной вентиляции легких и больничными койками, прибыл в Португалию, где наблюдается значительный рост случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщает Reuters, информирует enovosty.com/news.

Немецкие врачи будут оказывать помощь больным в частной больнице «Hospital da Luz», которая была недавно переоборудована, но не имела персонала.

«Восемь коек может показаться не таким уж большим количеством. Но это огромная помощь для системы здравоохранения, находящейся под значительным давлением. Помощь, оказанная Германией, очень важна для системы здравоохранения….», — сказала министр здравоохранения Марта Темидо.

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«Это важный знак европейской солидарности и символ надежды», — сказал посол Германии Мартин Ней репортерам на военной базе.