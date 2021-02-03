Израиль провел успешные испытания усовершенствованной версии системы «Железный купол»

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Министерство обороны Израиля объявило, что Израильская организация по противоракетной обороне и Rafael Advanced Defense Systems завершили успешную серию летных испытаний новой и модернизированной версии системы противоракетной обороны Iron Dome.

Согласно пресс-релизу, опубликованному в понедельник Министерством обороны, в ходе испытания были смоделированы сложные угрозы, с которыми система может столкнуться во время конфликта — на суше или на море, информирует enovosty.com/news.

В официальном пресс-релизе также говорится, что новая и модернизированная версия Iron Dome будет доставлена ​​израильским ВВС для оперативного использования. Она также будет интегрирована и установлена на корветах ВМС Sa’ar 6 и будет играть центральную роль в защите экономических вод Израиля (EEZ).

Согласно заявлению, ВВС и ВМС Израиля участвовали в испытаниях, которые проводились на базе в центре Израиля.

В компании Rafael говорят, что «Железный купол» — это самая развернутая система противоракетной обороны в мире, с более чем 2000 перехватами и вероятностью успеха более 90%.

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אבן דרך נוספת בפיתוחי כיפת ברזל: מינהלת חומה במפא»ת וחברת רפאל השלימו בהצלחה סדרת ניסויי יירוט של כיפת ברזל, המהווה אבן דרך חשובה בפיתוח המערכת. הניסוי בוצע בבסיס במרכז הארץ והשתתפו בו לוחמי מערך ההגנה האווירית, מערך הניסויים של חיל האוויר וזרוע הים. pic.twitter.com/ZuvGe77bPb — משרד הביטחון (@MoDIsrael) February 1, 2021

Система может защитить развернутые и маневрирующие силы, а также передовую оперативную базу (FOB) и городские районы от широкого спектра косвенных и воздушных угроз.

Кроме того, в начале октября 2020 года Rafael поставил армии США первую из двух батарей зенитно-ракетных комплексов Iron Dome.

Источник: Defence-blog