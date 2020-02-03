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Иран сразу знал, что сбил украинский пассажирский самолет МАУ, — The Guardian

Главная » Последние новости » Новости мира » Иран сразу знал, что сбил украинский пассажирский самолет МАУ, - The Guardian
 
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Аудиозапись, полученная украинскими СМИ, доказывает, что Иран сразу знал, что сбил украинский пассажирский самолет МАУ

Утечка записи разговора между иранским пилотом и диспетчером доказывает, что Иран сразу знал, что сбил украинский пассажирский самолет МАУ. Об этом сообщает Майкл Сафи в издании The Guardian , информирует enovosty.com/news.

Аудиозапись, полученная украинскими СМИ, предположительно фиксирует разговор между иранским летчиком и диспетчерской службой вскоре после того, как Boeing 737-800 рейса 752 авиакомпании МАУ вылетел из Тегерана. Около 6.12 утра, согласно стенограмме, пилот иранской авиакомпании Aseman предупредил диспетчерскую службу, что он увидел в небе что-то подозрительное. «Вспышки на маршруте, как будто от ракеты», — сказал он. Позже он подчеркнул, что «это, безусловно, вспышка от ракеты». Запись фиксирует несколько попыток диспетчерской службы связаться с пилотами украинского пассажирского самолета. «Международные авиалинии Украины 752, вы на связи?» — постоянно спрашивает диспетчер

Иран сразу знал, что сбил украинский пассажирский самолет МАУ, — The Guardian

Главный следователь по расследованию авиационных происшествий в Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резаифар заявил, что больше не будет делиться доказательствами аварии с Украиной. «Группа по техническому расследованию крушения украинской авиакомпании опубликовала секретный аудиофайл сообщений пилота иранской авиакомпании Aseman», — сказал Хасан Резаифар. «Эта акция украинцев привела к тому, что мы больше не будем делиться с ними доказательствами», — сказал он

Читайте: Катастрофа самолета МАУ в Иране: Зеленский заявил об экстренных действиях

Иран сразу знал, что сбил украинский пассажирский самолет МАУ, — The Guardian

Президент Украины Владимир Зеленский, который неоднократно выражал недовольство тем, как Иран ведет расследование инцидента, заявил, что аудиозапись «доказывает, что иранская сторона с самого начала знала, что наш самолет был сбит ракетой». Пилот сказал, что «мне кажется, что ракета летит». Он говорил это и на персидском, и на английском языках».


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 201

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