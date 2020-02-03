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Фото недели: «Держись, Ухань!» — высотные здания города в Китае озарились словами поддержки

Главная » Последние новости » Новости мира » Фото недели: "Держись, Ухань!" - высотные здания города в Китае озарились словами поддержки
 
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Каждый человек на планете уже знает название многострадального города Ухань — одного из крупнейших городов Китая, ставшего эпицентром распространения смертельного коронавируса 2019-nCov

Ухань — административный центр провинции Хубэй с населением 11 млн человек находится на строгом карантине и с января остается закрытым для въезда и выезда. В городе приостановлено движение метро, поездов, автобусов, паромов и самолетов. Местных жителей просят без особой необходимости не выходить из дома. Несколько раз в день улицы обрабатываются специальным раствором.Чтобы поддержать друг друга местные жители по вечерам выкрикивают из окон слова поддержки друг другу, информирует enovosty.com/news.

На днях словами поддержки жителям города озарились небоскребы в районе озера Сибэйху. С помощью иллюминации на фасадах домов появились надписи «Держись, Ухань!»

Фото недели: «Держись, Ухань!» — высотные здания города в Китае озарились словами поддержки

На фото призыв «Держись, Ухань!» и другие лозунги, высвеченные на стенах высотных зданий у озера Сибэйху в районе Цзянхань (провинция Хубэй, Центральный Китай).

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Фотографии Синьхуа/Сяо Ицзю

Источник: Синьхуа


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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