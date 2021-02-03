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Армия США модернизирует технику для выполнения заданий в суровых холодных условиях

Главная » Последние новости » Новости мира » Армия США модернизирует технику для выполнения заданий в суровых холодных условиях
 
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Армия США использует новейшие технологии в работе техники для выполнения заданий в суровых холодных условиях

Армия США начинает процесс подготовки своего парка тяжелых самосвалов к работе в очень холодных суровых условиях. Об этом сообщает Defence blog, информирует enovosty.com/news.

Согласно пресс-релизу Mack Defense, компания в партнерстве с Phillips & Temro Industries (PTI) подготовила тяжелые самосвалы (HDT) армии США M917A3 к суровым холодным температурам с помощью инновационной системы обогрева двигателя, которая позволяет грузовикам запускаться и работать более эффективно и результативно в очень холодную погоду.

Армия США модернизирует технику для выполнения заданий в суровых холодных условиях

При активации система обогрева двигателя PTI обеспечивает циркуляцию теплой охлаждающей жидкости по всему двигателю для равномерного распределения тепла. Термостатически контролируемое распределение тепла обеспечивает быстрый запуск критически важных технологий, необходимых для армии США. Подогрев охлаждающей жидкости также снижает расход топлива, выбросы и износ двигателя — все это важные факторы.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 204

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