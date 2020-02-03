Американские F-22 Raptors вернулись после исторического развертывания на Ближнем Востоке

Главная » Последние новости » Новости мира » Американские F-22 Raptors вернулись после исторического развертывания на Ближнем Востоке Американские F-22 Raptors вернулись после исторического развертывания на Ближнем Востоке

Закрыть Отправить

Летчики ВВС США, назначенные в 1-е истребительное крыло, вернулись после исторического развертывания в Катаре.

Во время своего развертывания F-22 Raptors участвовали в операции по защите американских сил и интересов в зоне ответственности Центрального командования США на Ближнем Востоке, информирует enovosty.com/news.

Объединенная база Langley-Eustis сообщила в июле 2019 года, что во время развертывания впервые летчики и F-22 Raptors были отправлены на авиабазу Аль-Удейд, Катар.

Размещенные на странице журнала Scramble в Facebook изображения показывают, что 1 февраля на авиабазе Морон (Испания) приземлились шесть F-22A Raptors. Все 1-е истребительное крыло вернулось после развертывания на Ближнем Востоке.

Также авиационное издание сообщило, что шесть самолетов, которые приземлились на авиабазе Морон вчера, прибыли из Аль-Дхафры (Объединенные Арабские Эмираты). Raptors сопровождали два самолета-заправщика KC-10A Extender.

Читайте: В Катаре асфальт перекрашивают в синий цвет

Это развертывание было усилием сил, состоящих из летчиков из 1-го истребительного и 192-го крыла при поддержке 633-го крыла авиабазы, которые обучались и развертывались вместе, обеспечивая готовые силы для ВВС США.

«Я невероятно горжусь 1-м истребительным крылом в эти последние четыре недели. Наша страна призвала, и мы отреагировали на развертывание в короткие сроки, отправив F-22 в Катар впервые в истории», — сказал полковник Дэвид Лопес, командир 1-го истребительного крыла. «Это были невероятные усилия наших летчиков и их семей, работавших не покладая рук. Наш экипаж и наблюдатели, загружающие танки, выполняли тяжелую работу по всем направлениям: от аэродромных операций, координирующих воздушное пространство, до наших пилотов, планирующих маршруты полетов в местах, где мы раньше не были. Это была действительно командная работа с существенной поддержкой со стороны 633-го крыла авиабазы, поскольку все мы работали круглосуточно, чтобы вывести наш самолет и летчиков в сжатые сроки».

«Raptor» — это самолет пятого поколения, предназначенный для быстрого проецирования на большой дистанции военно-воздушных сил, и противодействия угрозам.

Читайте: ВВС США делают следующий шаг к новейшему истребителю F-15EX

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Источник: Defence blog