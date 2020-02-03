Американская танковая бригада «Блэкджек» блестяще показала себя во время военных учений в Германии

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Военнослужащие американской танковой бригады «Блэкджек» блестяще проявили себя во время военных учений в Германии

Военнослужащие танковой бригады «Блэкджек» из 2-й бронетанковой бригады 1-й кавалерийской дивизии (2ABCT) принимают участие в 20-дневных многонациональных учениях «Combined Resolve XIII», проходящих в Объединенном центре многонациональной готовности (JMRC) в Хоэнфельс (Германия), информирует enovosty.com/news.

Военнослужащие бригады «Блэкджек» хорошо себя проявили. «Это был тяжелый бой и хорошая работа в обороне», — сказал капитан Мэтт Маккрике. «На нас произвела большое впечатление способность командного пункта бригады оперативно получать отчеты и координировать действия своих батальонов. Они также проделали фантастическую работу, предсказывая движение врага и находя его», — сказал старший тренер майор Уильям Дин.

Учения «Combined Resolve XIII» являются многонациональными военными учениями, в которых принимают участие более 5000 военнослужащих из 16 других стран. Во время учений военные отрабатывают тактику боевых действий как с оборонительных, так и с наступательных боевых позиций. Учения «Combined Resolve XIII» будут продолжаться до 5 февраля.

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