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В последние дни президентства Трамп одобрил продажу 3 тысяч «умных» бомб Саудовской Аравии

Главная » Последние новости » Новости мира » В последние дни президентства Трамп одобрил продажу 3 тысяч "умных" бомб Саудовской Аравии
 
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Администрация Трампа согласилась продать 3000 "умных" бомб Саудовской Аравии, крупнейшему покупателю американского оружия на Ближнем Востоке, за 290 миллионов долларов.

В сегодняшнем уведомлении Агентства по сотрудничеству в области оборонной безопасности (DSCA) говорится, что продажа будет включать боеприпасы Boeing GBU-39 SDB I и соответствующее оборудование «дружественной стране», которая способствует «стабильности» на Ближнем Востоке, информирует enovosty.com/news.

«Предлагаемая продажа улучшит способность Саудовской Аравии противостоять текущим и будущим угрозам за счет увеличения ее запасов высокоточных боеприпасов большой дальности действия «воздух-поверхность». Размер и точность SDB I позволяют создавать эффективные боеприпасы с меньшим сопутствующим ущербом»,- говорится в сообщении DSCA.

В последние дни президентства Трамп одобрил продажу 3 тысяч «умных» бомб Саудовской Аравии

Возможная продажа данных боеприпасов произойдет менее чем через неделю после того, как иностранные СМИ сообщили, что США были близки к продаже 7500 высокоточных боеприпасов класса «воздух-поверхность» (включая «умные» бомбы Paveway IV) производства Raytheon почти за 480 миллионов долларов. В 2015 году Эр-Рияд закупил 13 000 боеприпасов, в том числе 8 000 старых моделей Paveway. В прошлом году в Саудовскую Аравию и ОАЭ было продано неустановленное количество «улучшенных» Paveway, помимо минометов, ракет и беспилотников, в рамках «экстренной» сделки на сумму около 8,1 миллиарда долларов. Это вызвало бурю среди противников контракта, опасавшихся использования американских боеприпасов во время гражданской войны в Йемене, самого серьезного гуманитарного кризиса в мире.

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Продажа происходит в последние дни президентского срока президента США Дональда Трампа. Избранный президент Джо Байден пообещал прекратить продажу оружия Саудовской Аравии, чтобы оказать давление на Эр-Рияд, чтобы он прекратил свое участие в Йемене.

Общий объем продаж оружия США Саудовской Аравии, ОАЭ и их союзникам из Персидского залива в 2019 году составил более 20 миллиардов долларов.

Источник: Defenseworld

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