В Испании разработали биосенсор для отслеживания COVID-19

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В Испании ученые разработали биосенсор для контроля за COVID-19 в воздухе

Ученые из политехнического университета Валенсии создали сенсор, предназначенный для контроля за COVID-19 в воздухе. Об этом сообщает Medical Express, информирует enovosty.com/news.

Биосенсор пока находится в форме прототипа. Он даст возможность оценивать уровень качества воздуха и выявить COVID-19 внутри помещений. Устройство создано на основе вирусоподобных частиц (VLP), которые имитируют вирус. Но эти частицы не инфекционные.

В разработанном биосенсоре SARS-CoV-2 VLP включает белок нуклеокапсида, белок спикулы, мажоритарный белок и завернутый белок. Таким образом SARS-CoV-2 VLP имеет в своем составе все составляющие COVID-19.

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Планируется, что биосенсор будет оповещать сигналом о нахождении COVID-19 в воздухе. Сообщается, что технология должна стоить недорого, а ее использование должно быть простым.