В Египте строго ужесточили карантин

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В Египте строго ужесточили карантин на фоне второй волны COVID

Власти Египта из-за второй волны коронавируса ужесточили карантин, а также отменили все новогодние празднования в закрытых помещениях. За нарушение карантина власти Египта будут штрафовать туристов. По словам премьер-министр страны Мустафы Мадбули, штрафы будут действовать со следующей неделе, информирует enovosty.com/news.

Как пишет Daily News Egypt, за нарушение карантинных мер придется заплатить 50 египетских фунтов — 90 гривен. Административное наказание вступает в действие с 3 января 2021 года. Также в Египте запретили проводить новогодние вечеринки и другие развлекательные мероприятия на территории гостиниц и ресторанов. За любое нарушение учреждения будут штрафовать на 4 тысячи египетских фунтов (более 7 тысяч гривен). За соблюдением запрета будут следить «тайные уполномоченные» Минтуризма страны.​