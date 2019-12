Маск сообщил, что компания Boring Co завершает строительство своего первого коммерческого тоннеля в Вегасе

Илон Маск сообщил, что коммерческий тоннель в Лас-Вегасе будет введен в эксплуатацию в 2020 году. Об этом сообщает Мекла Раина в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.

«Компания Boring Co завершает строительство своего первого коммерческого тоннеля в Вегасе, который будет проходить от Конференц-центра до Стрипа», — написал Маск в Twitter.

Boring Co is completing its first commercial tunnel in Vegas, going from Convention Center to Strip, then will work on other projects

— Elon Musk (@elonmusk) 28 декабря 2019 г.

Читайте: По тоннелю под Босфором прошел первый контейнерный поезд из Китая в Европу