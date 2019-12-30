Маск сообщил, что коммерческий тоннель в Лас-Вегасе будет введен в эксплуатацию в 2020 году

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Маск сообщил, что компания Boring Co завершает строительство своего первого коммерческого тоннеля в Вегасе

Илон Маск сообщил, что коммерческий тоннель в Лас-Вегасе будет введен в эксплуатацию в 2020 году. Об этом сообщает Мекла Раина в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.

«Компания Boring Co завершает строительство своего первого коммерческого тоннеля в Вегасе, который будет проходить от Конференц-центра до Стрипа», — написал Маск в Twitter.

Boring Co is completing its first commercial tunnel in Vegas, going from Convention Center to Strip, then will work on other projects — Elon Musk (@elonmusk) 28 декабря 2019 г. Читайте: По тоннелю под Босфором прошел первый контейнерный поезд из Китая в Европу

Планируется, что новый тоннель соединит новые и старые здания Конференц-центра Лас-Вегаса. Пассажиров должны будут перевозить на беспилотных электрокарах Tesla Model X, Tesla Model 3 и Tesla Model X Сhassis, передвигающихся со скоростью до 250 км/ч.

Маск, который является основателем компании Boring Co, а также компаний Tesla Inc и SpaceX, стремится революционизировать перевозки. Компания Boring Co уже завершила проект первого вакуумного тоннеля Test Tunnel для скоростного перемещения пассажиров – Hyperloop.