Китайский авианосец Shandong готовится к ночным испытаниям

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Второй авианосец Китая Shandong готовится к испытаниям ночных взлетов и посадок.

Вход в некоторые районы Южно-Китайского моря запрещен из-за военных учений с 29 декабря по 7 января, и наблюдатели предположили, что это может быть из-за второго китайского авианосца Shandong.

Как сообщило в понедельник Центральное телевидение Китая (CCTV), авианосец Shandong недавно прошел серию испытательных учений в Бохайском море, в ходе которых основное внимание уделялось тренировочным целям, включая выход из порта в ночное время, плавание по узким водным каналам, поиск и спасание на море и устранение повреждений, информирует enovosty.com/news.

Ночные учения показывают, насколько быстро Shandong продвигается к обретению круглосуточной боевой готовности. «Скоро мы увидим ночные взлет и посадку истребителей на Shandong», — цитирует неназванного эксперта Global Times.

CCTV сообщило, что одна из ночных тренировок проводилась в Бохайском море, а это означает, что она, вероятно, состоялась до 20 декабря, когда судно Shandong вышло из Даляньской верфи у Бохайского моря, проплыло через Тайваньский пролив и вошло в Южно-Китайское море.

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В настоящее время у Китая есть истребители J-15, специально предназначенные для авианосцев, которые будут эксплуатироваться на Shandong. J-15 имеет несколько вариантов, в том числе для радиоэлектронной борьбы. Shandong может нести на борту истребители, транспортные самолеты, вертолеты и дроны.

Источник: Defenseworld