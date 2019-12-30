Американский авианосец Abraham Lincoln подвергся «преследованиям» со стороны иранских судов

Главная » Последние новости » Новости мира » Американский авианосец Abraham Lincoln подвергся «преследованиям» со стороны иранских судов Американский авианосец Abraham Lincoln подвергся «преследованиям» со стороны иранских судов

Закрыть Отправить

Американский авианосец Abraham Lincoln подвергся «преследованиям» со стороны 18 иранских судов

Представители ВМС США сообщили, что американский авианосец Abraham Lincoln (CVN 72) класса Nimitz подвергся «преследованиям» со стороны иранских судов во время прохода через Ормузский пролив. Об этом сообщает Defence blog, информирует enovosty.com/news.

«Во время прохода американского авианосца через Ормузский пролив несколько иранских кораблей следовали за судном», — сообщил командир военно-морского флота США Джошуа Фрей.

Ранее некоторые средства массовой информации опубликовали спутниковые снимки, где видно, что авианосец USS Abraham Lincoln плывет через Ормузский пролив в сопровождении 18 иранских кораблей

Читайте: The Washington Times: Российский шпионский корабль собирает разведданные о ВМС США

Фрей подчеркнул, что на момент инцидента рядом с американским авианосцем не было ни одного американского корабля или катера.