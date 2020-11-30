Южная Корея планирует начать производство новой тактической ракеты KTSSM

Главная » Последние новости » Новости мира » Южная Корея планирует начать производство новой тактической ракеты KTSSM Южная Корея планирует начать производство новой тактической ракеты KTSSM

Закрыть Отправить

Южная Корея планирует начать производство новой тактической ракеты класса "земля-земля" KTSSM

Южная Корея планирует начать производство новой тактической баллистической ракеты, предназначенной для уничтожения подземных артиллерийских баз в Северной Корее. Об этом cообщает Defence blog, информирует enovosty.com/news.

Управление программы оборонных закупок Южной Кореи (DAPA) объявило 25 ноября, что оно приняло решение, что первоначальное производство тактической ракеты класса «земля-земля» (KTSSM) начнется в 2020 году.

South Korea decided Wednesday to mass produce more than 200 units of the ground-based Korean Tactical Surface to Surface Missile (KTSSM) tactical missiles designed to destroy underground artillery bases in North Korea by 2025. https://t.co/L8RqNuvejC — Ryan Chan 陳家翹 (@ryankakiuchan) November 25, 2020 Читайте: В Бразилии сообщили о разработке крылатых ракет MICLA-BR

«Этот проект направлен на уничтожение артиллерийских орудий дальнего радиуса действия, спрятанных в подземных туннелях», — говорится в заявлении агентства по закупкам оружия. DAPA одобрило планы по приобретению не менее 200 тактических баллистических ракет с дальностью полета около 120 километров, способных поражать сразу несколько целей.

KTSSM имеют GPS-наведение для поражения целей в пределах двух метров и тепловую боеголовку, которая может поражать подземные бункеры и другие цели под земле. Несмотря на то, что ракета напоминает американскую ракету MGM-140 ATACMS, KTSSM дешевле и точнее.