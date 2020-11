Южная Корея планирует начать производство новой тактической ракеты KTSSM

Южная Корея планирует начать производство новой тактической ракеты класса "земля-земля" KTSSM

Южная Корея планирует начать производство новой тактической баллистической ракеты, предназначенной для уничтожения подземных артиллерийских баз в Северной Корее. Об этом cообщает Defence blog, информирует enovosty.com/news.

Управление программы оборонных закупок Южной Кореи (DAPA) объявило 25 ноября, что оно приняло решение, что первоначальное производство тактической ракеты класса «земля-земля» (KTSSM) начнется в 2020 году.

