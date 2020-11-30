В Беларуси во время акции протеста были задержаны более 300 человек, — Reuters

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В Беларуси во время акции протеста были задержаны более 300 человек

В воскресенье полиция Беларуси задержала 313 человек во время акции протеста, в ходе которых тысячи людей прошли по Минску, призывая президента Александра Лукашенко уйти в отставку. Об этом сообщает Reuters, информирует enovosty.com/news.

Беларусь находится в политическом кризисе после президентских выборов. Власти отрицают фальсификацию голосования.

Ранее сообщалось, что Европарламент принял резолюцию по событиям в Беларуси. Текст резолюции поддержали 613 депутатов, против выступили 41 и воздержались 35. В частности, европарламентарии решительно осуждают убийство Бондаренко и выражают свои соболезнования его семье и всем семьям, которые потеряли близких в результате репрессий режима Александра Лукашенко.

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