Стратегическая мера по снятию санкций: парламент Ирана принял закон об увеличении добычи обогащенного урана

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В воскресенье иранский парламент принял предложение двойной срочности, которое, среди прочего, направлено на увеличение ежемесячного производства обогащенного урана для различных мирных целей с разными уровнями чистоты как минимум на 500 кг.

В соответствии с законопроектом Организация по атомной энергии Ирана (AEOI) должна будет ежегодно производить и хранить по меньшей мере 120 кг обогащенного урана с 20-процентным уровнем чистоты на ядерном объекте в Фордо, сообщил Tasnim News, информирует enovosty.com/news.

Это предложение влечет за собой деятельность по обогащению урана с использованием не менее 1000 центрифуг IR-2M в Натанзе в течение трех месяцев после ратификации закона и вынуждает AEOI начать обогащение урана, а также научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы на ядерной площадке в Фордо, в которых задействовано не менее 164 человек.

Согласно парламентскому законопроекту, иранская администрация будет обязана предотвращать любой иностранный доступ и мониторинг за пределами Дополнительного протокола.

Принятое предложение направлено на «стратегические действия» по снятию санкций после отказа европейских сторон СВПД выполнить интересы Тегерана и после убийства иранского ученого Мохсена Фахризаде.

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В воскресенье иранские законодатели ратифицировали законопроект, названный «Стратегическая мера по снятию санкций». Как предложение, отмеченное статусом «двойной срочности», оно было ратифицировано 232 голосами из 246 депутатов, присутствовавших на заседании.

Председатель парламентской комиссии по национальной безопасности и внешней политике Моджтаба Зоннор, который внес это предложение, сообщил Tasnim News, что санкции против Ирана должны были быть сняты в соответствии с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД).

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Часть иранского ядерного объекта в Натанзе разрушена в результате взрыва в прошлом месяце

Источник: Defenseworld