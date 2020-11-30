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Китай нашел покупателя на свой вертолетный БПЛА CR500 Golden Eagle

Главная » Последние новости » Новости мира » Китай нашел покупателя на свой вертолетный БПЛА CR500 Golden Eagle
 
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Китайская компания China North Industries Group Corporation Limited (NORINCO) недавно получила разрешение на экспорт своего разведывательно-ударного вертолетного БПЛА CR500 Golden Eagle.

Ни имя международного заказчика, ни количество заказанных беспилотников не разглашаются. Заказчик может быть с Ближнего Востока или даже из Пакистана, учитывая популярность там китайских дронов, информирует enovosty.com/news.

Южноазиатская страна недавно ввела в строй боевые танки VT-4 китайского производства, и CR500 был разработан для работы с этим типом танков в качестве корректировщика целей и ведения огня.

На выставке IDEX 2017 CR500 был показан в роли наводчика артиллерийского огня в паре с китайской 155-мм самоходной гаубицей PLZ52. Интересно, что CR500 Golden Eagle был представлен на авиасалоне в Китае в 2018 году с четырьмя ракетами класса «воздух-поверхность» Blue Arrow 9 на каждом из боковых пилонов, что подчеркивает его роль в атаке.

CR500 имеет коаксиально установленные сдвоенные винты и отличается высокой грузоподъемностью на больших расстояниях по сравнению с беспилотными летательными аппаратами аналогичного размера, имеющими один винт. Без ракет CR500 может использоваться для доставки грузов.

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В пятницу NORINCO опубликовала информацию о возможном экспортном таможенном оформлении в своем аккаунте Wechat, сообщают контролируемые государством СМИ. Дрон может выполнять миссии разведки, ретрансляции связи и оценки боевых повреждений. В сообщениях говорится, что он может работать в качестве корректировщика целей и вести огонь с танков, боевых машин пехоты и самоходной артиллерии.

Дрон может нести большую полезную нагрузку, имеет длительный срок службы даже при полной загрузке и компактную конструкцию, которую можно легко хранить и транспортировать. В отчетах добавлено, что он также может противостоять сильному ветру и нести различные типы оптико-электронных модулей.

Китай нашел покупателя на свой вертолетный БПЛА CR500 Golden Eagle

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Источник: Defenseworld


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