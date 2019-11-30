Бразилия намерена получить компенсацию в размере 10 млрд долларов за сохранение лесов
Власти Бразилии намерены заявить о требуемой компенсации в рамках предстоящей конференции участников Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК).
Бразилия рассчитывает на получение компенсации от промышленно развитых стран за сохранение лессового покрова. На данный момент рассматривается ежегодная сумма в размере 10 млрд долларов США. Об этом сообщил бразильский министр охраны окружающей среды Рикарду Салес, информирует enovosty.com/news.
Он считает, что страна вправе рассчитывать на ресурсы, которые были обещаны во время климатических переговоров в 2015 году в рамках Парижского соглашения по климату. Тогда, по словам Салеса, называлась сумма в размере 100 млрд долларов. Политик же считает, что Бразилия может претендовать на часть этой суммы ежегодно.
Рикарду Салес заявил, что просьбу о компенсации Бразилия озвучит в рамках 25-ой конференции участников Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Добавим, что начало ее работы запланировано на 2 декабря на территории Мадрида.
Справка. Бразильские эксперты подсчитали, что на данный момент вырубка влажных тропиков Амазонии достигла рекордного показателя с 2008 года.
Читайте: Из аэропорта Бразилии украли тонну золота (ВИДЕО)