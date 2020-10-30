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В Великобритании зарегистрировано 24 405 новых случаев COVID-19

Главная » Последние новости » Новости мира » В Великобритании зарегистрировано 24 405 новых случаев COVID-19
 
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В Великобритании за сутки зарегистрировано 24 405 новых случаев COVID-19

Правительство Великобритании сообщило о 24 405 новых случаях COVID-19 за последние сутки, а количество смертей составило 274 человек. Об этом сообщает Reuters, информирует enovosty.com/news.

Ранее в Великобритании сообщалось о 24 701 новом случае COVID-19. Сообщается, что общее количество смертей, зарегистрированных в течение последних 28 дней, достигло 45675, а общее количество инфицированных составляет 942 275 человек.

В Великобритании зарегистрировано 24 405 новых случаев COVID-19

Ранее в Великобритании было зафиксировано 24 701 новый случай COVID-19.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 69

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