В США тестируют новую беспилотную авиационную систему

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В США проводят испытания нового беспилотного летательного аппарата SenseFly eBee X

Сотрудники Центра военной инженерии и поддержки систем обслуживания армии США проводят испытания новой беспилотной авиационной системы. Об этом сообщает Defence blog, информирует enovosty.com/news.

Испытания беспилотного летательного аппарата SenseFly eBee X проходят в городе Хантсвилле штата Алабама. Испытания становятся шагом к созданию более безопасного и эффективного инструмента для сбора фотографий и картографических данных. «Наша цель – эффективно использовать новый беспилотник SenseFly eBee X, чтобы сделать армию США более мощной и сильной. С помощью нового беспилотника мы можем собирать как геодезические, так и топографические данные. Мы сможем выполнять простые миссии и создавать 3D-модели», — сказал инженер Уэйд Досс.

«Например, если мы хотим обнаружить неразорвавшиеся боеприпасы или обследовать заминированную местность, мы не можем отправлять туда людей. Но мы, безусловно, сможем послать туда беспилотник», — сказал Стрендж. Сообщается, что модернизированная конфигурация беспилотника позволяет летать на большие расстояния за более короткое время, чем, например, стандартный квадрокоптер.

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