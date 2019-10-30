СМИ Турции опубликовали кадры с места гибели лидера ИГИЛ аль-Багдади (ВИДЕО)

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Фото недели

Костюмы на Хэллоуин которые заслуживают приз

Все фото »

Новости мира

30.10.2019 г.
17:20Появилась реакция "Нафтогаза" на последнее разрешение по строительству "Северного потока-2"
16:52Евросоюз озабочен радикализацией заключенных в европейских тюрьмах
16:21В Таиланде слон прилег на автомобиль с туристами (ФОТО)
15:58В США тестируют новую беспилотную авиационную систему
15:31Reuters: Эрдоган возмущен новыми резолюциями США
15:07В ЕС начался "грибной сезон" российских шпионов, - Злой Одессит
14:20СМИ Турции опубликовали кадры с места гибели лидера ИГИЛ аль-Багдади (ВИДЕО)
Все новости мира

Аналитика

30.10.2019

Сирийские курды стали разменной монетой чужих интересов. Часть 1

Сирийские курды стали разменной монетой чужих интересов. Часть 1
Третья турецко-курдская война, о которой довелось недавно писать, окончилась очень быстро. ...
29.10.2019

Итоги дня: Добровольцы в законе, начало разведения войск и новые штрафы для украинцев

Итоги дня: Добровольцы в законе, начало разведения войск и новые штрафы для украинцев
Американский президент Дональд Трамп заявил о ликвидации еще одного террориста ИГИЛ, в Украине будут наказывать за перевозку детей без автокресел, а ...
28.10.2019

Итоги дня: Старт большой приватизации, отмена главного налога и выход украинцев из тени

Итоги дня: Старт большой приватизации, отмена главного налога и выход украинцев из тени
Зеленский дал старт большой приватизации, в Украине зафиксировали самый низкий показатель нелегальной занятости за десятилетие, а в Украине стартовал ...

Последние новости

30.10.2019 г.
17:20 Появилась реакция "Нафтогаза" на последнее разрешение по строительству "Северного потока-2"
16:59 Юристы ВР раскритиковали законопроект о легализации азартных игр
16:52 Евросоюз озабочен радикализацией заключенных в европейских тюрьмах
16:49 В случае национализации «Укртелекома» о $50 млрд иностранных инвестиций можно забыть, - Безлюдько
16:33 Рада запретила вырубку леса на склонах Карпат
16:21 В Таиланде слон прилег на автомобиль с туристами (ФОТО)
16:10 Нардепа Яременко поймали на интимной переписке . Он утверждает, что это была провокация (ВИДЕО)
15:58 В США тестируют новую беспилотную авиационную систему
15:31 Reuters: Эрдоган возмущен новыми резолюциями США
15:13 ОБСЕ - сомнительная организация, с которой Украина когда-либо сталкивалась, - Андрей Парубий (ВИДЕО)
15:07 В ЕС начался "грибной сезон" российских шпионов, - Злой Одессит
15:00 Телефонного хулигана, звонившего 47 тысяч раз в "скорую помощь", поместили в психбольницу
14:50 Стали известны подробности ЧП с завышенным радиационным фоном в Киеве
14:35 Бумажные больничные листы остаются, но в процедуре кое-что упростят, - Дубилет
14:20 СМИ Турции опубликовали кадры с места гибели лидера ИГИЛ аль-Багдади (ВИДЕО)
14:13 Разведение войск у Золотого - ошибка Зеленского, - Святослав Вакарчук (ВИДЕО)
14:06 Кучеренко опроверг тезис Геруса о снижении цены электроэнергии для промпотребителей из-за импорта из РФ
14:00 Украинский самолет АН-178 победил в тендере для МВД Перу
13:45 ВСУ собираются получить очередную партию грузовиков "Богдан"
13:30 В Украине начали активно бороться с парковкой в запрещенных местах
13:10 Киевским водителям напомнили о "зимнем" ограничении скорости с 1 ноября
13:07 Необоснованный рост тарифа на транспортировку газа негативно скажется на ГМК, - ФРУ
13:00 Кабмин выделил 300 млн гривен на новые квартиры для переселенцев
12:53 В случае провокаций на линии разведения, ВСУ будет стрелять на поражение, - Никита Потураев (ВИДЕО)
12:45 Владельцам "евроблях" рассказали, за что можно получить денежную компенсацию
12:38 Включение транспортных расходов в "Роттердам+" обосновано – эксперт
12:30 На дне моря обнаружили первый уничтоженный пилотом-камикадзе американский авианосец
12:27 Как готовится сладкая ложь об «успешной» экономике РФ, - "Злой одессит"
12:15 Из-за отсрочки Brexit Британия вынуждена избавиться от всех памятных монет, посвященных этому событию
12:14 В деле коррупционных схем депутата Дубневича должна быть поставлена точка, - Ирина Верещук (ВИДЕО)
12:00 ВМФ США впервые успешно использовали беспилотник, чтобы доставить груз на подводную лодку
11:59 Война на Донбассе: Враг изменил тактику после начала отвода войск
11:38 Необходим вывод войск агрессора из Донбасса и Крыма, а не отведение наших войск, - Валентин Наливайченко (ВИДЕО)
11:37 Военный эксперт озвучил важный нюанс отвода войск на Донбассе
11:03 Назван последний шаг для рандеву Зеленского и Путина
10:17 Скоро заводы перестанут принимать молоко второго сорта. К чему это приведет?
10:17 Посольство Израиля прекращает работу в Украине. В чём суть?
10:02 «Нужно вместе быть партнерами в развитии», - генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков
10:01 Часть украинцев вскоре потеряют субсидии: кто оказался в зоне риска
10:00 "Город трещит по швам": Эколог рассказала о главных проблемах Киева
09:53 Финансовый комитет Рады будет согласовывать свои инициативы с Алексеем Гончаруком и бизнесом
08:56 Мир, построенный Кремлем: Как Путин просчитался, - мнение
08:36 "ЛНР" оскандалились ложью о разведении сил. Появилось показательное видео
08:20 Украина выпорола еще одну победу в Евросоюзе
08:01 Из украинских магазинов могут исчезнуть моющие средства
07:50 На выставке в Киеве показали необычный скутер из дерева (ФОТО)
07:35 Япония собирается создать «передвижной дом» в Антарктиде
07:26 Пономарь рассказал о самой крупной пробоине в Титанике Трампа
07:25 Трамп своим твитом о собаке-герое спровоцировал новый флешмоб в Сети
07:10 В США выставили на продажу уникальный дом на колесах с двигателем от BMW (ФОТО)
07:00 Гарри Поттера втянули в торговую войну США и Китая
29.10.2019 г.
22:50 В Украине засветился редкий гибридный автобус (ФОТО)
22:35 Верховная Рада проголосовала за увеличение надбавки на уход за лицами с инвалидностью
22:25 В Австралии щенок французского бульдога случайно устроил пожар в доме (ВИДЕО)
22:10 За нарушение правил перевозки детей в Украине начнут штрафовать
22:00 Тайвань собирается получить от США более 100 танков "Абрамс"
21:57 В Чернигове вспышка гепатита: количество госпитализированных детей резко возросло
21:39 Аваков не верит в достижение мира с россиянами путем переговоров
21:26 Украина усиливает охрану госграницы: подробности
21:11 Китай разрабатывает собственный электросамолет
Все новости »

СМИ Турции опубликовали кадры с места гибели лидера ИГИЛ аль-Багдади (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости мира » СМИ Турции опубликовали кадры с места гибели лидера ИГИЛ аль-Багдади (ВИДЕО)
 
Печать Отправить на почту

 

 

Новые кадры с дронов показывают, что осталось от этого места, после того, как американские боевики сровняли его с землей после налета.

Новые кадры с беспилотников показывают, что осталось от сирийского лагеря, где погиб лидер ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдади, когда американские боевики из Delta Force совершили атаку на секретное логово в субботу, информирует enovosty.com/news.

Турецкое государственное информационное агентство Anadolu обнародовало материал в понедельник. Он показывает, что лагерь в Сирии полностью сравняли с землей.

Американские истребители выпустили шесть ракет в здание.

Смотрите полное видео ниже:

Читайте: Что необходимо знать о Delta Force - суперсекретных войсках, которые принимали участие в рейде на лидера ИГИЛ

Ранее в этом месяце Трамп объявил, что выводит американские войска из северной Сирии, предоставив возможность Турции вторгнуться в регион.

Трамп сказал, что аль-Багдади скрылся в подземной сети туннелей, когда начался набег, надев на себя жилет смертника и взяв с собой троих детей.

Багдади соединение 1

Когда он достиг конца туннеля, Трамп сказал, что самый разыскиваемый террорист в мире активировал жилет, убив себя и всех троих детей.

В результате взрыва туннель рухнул, поэтому американские войска не смогли полностью достать оттуда тело Багдади. Но они получили достаточно для проведения анализа ДНК, чтобы подтвердить, что этот человек действительно был главой ИГИЛ.

Президент США Дональд Трамп сообщил о гибели еще одного боевика ИГИЛ, который мог стать новым лидером после ликвидации аль-Багдади. «Только что подтверждено, что наиболее вероятный преемник Абу Бакра аль-Багдади был уничтожен американскими войсками. Скорее всего он занял бы этот пост, но теперь он также мертв», — написал Трамп в Twitter во вторник, 29 октября.

Какой именно террорист ИГ был ликвидирован, американский президент не уточнил.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 638

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Аналитика

Сирийские курды стали разменной монетой чужих интересов. Часть 1
Итоги дня: Добровольцы в законе, начало разведения войск и новые штрафы для украинцев
Итоги дня: Старт большой приватизации, отмена главного налога и выход украинцев из тени
Итоги дня: Внезапный подарок США Украине, TV-блэкаут и новый скандал со "слугами"
Итоги дня: Новая победа над Россией, признание документов ОРДЛО и школьные инновации
Никчемный пиар антикоррупционного стукачества
Итоги дня: Громкие новшества для водителей, угроза в Черном море и отмененные санкции
Итоги дня: Судьбоносные решения мировых лидеров, вердикт по Brexit и "детектор лжи" для "слуг народа"
Фискальные новшества для ФЛП: детенизация или борьба с конкурентами?
Итоги дня: Квартальный скандал, современный вертолёт-НЛО и угарная тревога
Все статьи


Читайте также

Что необходимо знать о Delta Force - суперсекретных войсках, которые принимали участие в рейде на лидера ИГИЛ
 Трамп раскрыл секретную тактику США, описав рейд, в котором погиб лидер ИГИЛ аль-Багдади
Как Абу Бакр аль-Багдади превратился из радикального религиозного ученого в жестокого лидера самой могущественной террористической группы в мире
 Боевики ИГИЛ назначили нового лидера
Стали известны подробности гибели главаря ИГИЛ
 Трамп: Главарь ИГИЛ убит
100 заключенных боевиков ИГИЛ в настоящее время находятся на свободе, и США не знают, где они
 Ветераны войны с ИГИЛ обвиняют Трампа в “предательстве союзников”

Армия

Реактивная система залпового огня БМ-21 «Град»
Беспилотный летательный аппарат А-4К «Альбатрос»
Баллистическая ракета М45 (Франция)
Самоходная артиллерийская установка 155-мм ATMOS 2000 (Израиль)
Вся армия    >>

Персоны

Ани
ЛОРАК
Владимир
БОЙКО
Игорь
ЖДАНОВ
Вадим
ПРИСТАЙКО
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

Инвестициям здесь не место

Сергей Кафтя: «Сегодня в «Акварелях» комфортнее жить, чем в большинстве ЖК Киева»

Мнения
Эта бестолковая фискализация приведет только к уходу в тень и к усилению эмиграции

Эта бестолковая фискализация приведет только к уходу в тень и к усилению эмиграции

21 год в журналистике наблюдаю за налоговыми реформами и экономическими стратегиями наших президентов.
Новости компаний

Новостройки в Броварах «Квартал Аллей» — один из самых перспективных и масштабных проектов во всей Киевской области

Особенности бойлеров Атлантик

Критерии выбора холодильника



Пиар



bigmir)net TOP 100

 