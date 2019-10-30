СМИ Турции опубликовали кадры с места гибели лидера ИГИЛ аль-Багдади (ВИДЕО)

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Новые кадры с дронов показывают, что осталось от этого места, после того, как американские боевики сровняли его с землей после налета.

Новые кадры с беспилотников показывают, что осталось от сирийского лагеря, где погиб лидер ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдади, когда американские боевики из Delta Force совершили атаку на секретное логово в субботу, информирует enovosty.com/news.

Турецкое государственное информационное агентство Anadolu обнародовало материал в понедельник. Он показывает, что лагерь в Сирии полностью сравняли с землей.

Американские истребители выпустили шесть ракет в здание.

Смотрите полное видео ниже:

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Ранее в этом месяце Трамп объявил, что выводит американские войска из северной Сирии, предоставив возможность Турции вторгнуться в регион.

Трамп сказал, что аль-Багдади скрылся в подземной сети туннелей, когда начался набег, надев на себя жилет смертника и взяв с собой троих детей.

Когда он достиг конца туннеля, Трамп сказал, что самый разыскиваемый террорист в мире активировал жилет, убив себя и всех троих детей.

В результате взрыва туннель рухнул, поэтому американские войска не смогли полностью достать оттуда тело Багдади. Но они получили достаточно для проведения анализа ДНК, чтобы подтвердить, что этот человек действительно был главой ИГИЛ.

Президент США Дональд Трамп сообщил о гибели еще одного боевика ИГИЛ, который мог стать новым лидером после ликвидации аль-Багдади. «Только что подтверждено, что наиболее вероятный преемник Абу Бакра аль-Багдади был уничтожен американскими войсками. Скорее всего он занял бы этот пост, но теперь он также мертв», — написал Трамп в Twitter во вторник, 29 октября.

Какой именно террорист ИГ был ликвидирован, американский президент не уточнил.