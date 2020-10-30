Рост экономики еврозоны достиг рекордных 12,7%, — Associated Press
Европейская экономика в третьем квартале выросла на 12,7%
Европейская экономика в третьем квартале выросла на 12,7% на фоне возобновления работы большинства преприятиятий. Об этом сообщает Associated Press, информирует enovosty.com/news.
Наибольший рост показала экономика Франции, увеличение ВВП которой составило 18,2%. За ней следуют Испания с ростом ВВП в 16,7% и Италия с ростом ВВП в 16,1%.
Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард отметила, что она ожидает, что ноябрь будет «очень негативным» и «скорее всего, результаты эеономического роста за четвертый квартал будут отрицательными».
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Экономист Oxford Economics Рози Колторп сообщила, что «новые карантинные ограничения означают, что восстановление остановится в четвертом квартале и ожидается, что производство снова упадет».