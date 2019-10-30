Reuters: Эрдоган возмущен новыми резолюциями США

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Тайип Эрдоган возмущен новыми резолюциями США и сообщил, что парламент Турции обязательно отреагирует на резолюции

Президент Турции Тайип Эрдоган возмущен новыми резолюциями США и сообщил, что парламент Турции обязательно отреагирует на резолюции США, согласно которым массовые убийства армян в Османской империи необходимо считать геноцидом, а против самой Турции необходимо ввести санкции из-за ее военной операции в Сирии. Об этом сообщают Невзат Девраноглу и Али Кукугосмен в издании Reuters, информирует enovosty.com/news.

Напомним, Палата представителей США проголосовала за то, чтобы признать массовые убийства армян (Хамидийскую резню) в Османской империи в 1894—1896 годах геноцидом.

Эрдоган сказал, что Турция не признает резолюцию, которая не имеет никакого значения для Анкары.

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Напомним, ранее сообщалось, что в связи с завершением вывода курдских боевиков из «безопасной зоны» Турция прекращает военные операции в Сирии.