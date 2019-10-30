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Пришло время ВВС США вывезти ядерное оружие из Турции

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Обоснование сохранения ядерного оружия в Инджирлике с каждым днем ​​становится все более сомнительным. Настало время ВВС США вернуть их домой.

Американо-турецкие отношения опустились до нового уровня. В прошлом месяце высокопоставленный сенатор-республиканец предложил приостановить членство Турции в альянсе НАТО, в то время как госсекретарь заявил о готовности применить военную силу против своенравного союзника Америки., информирует enovosty.com/news.

Признаки напряженных и ухудшающихся отношений трудно пропустить. Президент Реджеп Тайип Эрдоган, становящийся все более авторитарным лидером Турции, отвернулся от Европы и Соединенных Штатов. Вместо этого он активно налаживает тесные отношения с коллегой — Владимиром Путиным, о чем свидетельствуют их восемь встреч только в этом году.

Эрдоган отклонил покупку ракет ПВО США в пользу российских С-400 — ракет, которые несовместимы с интегрированной системой ПВО НАТО. В результате Соединенные Штаты исключили Турцию из участия в программе F-35 Joint Strike Fighter, оставив вопрос о турецком истребителе следующего поколения буквально в воздухе.

Вслед за поспешным решением президента Дональда Трампа вывести небольшой военный контингент США из восточной Сирии, Эрдоган развернул турецкую армию в крупном наступлении. При этом он не проявил никакого уважения к курдским силам, которые так много сделали в сотрудничестве с американскими военными для уничтожения ИГИЛ большой ценой. В какой-то момент турецкая артиллерия заняла позицию, все еще занятую американскими войсками. Трамп пригрозил различными санкциями и неоднократно выражал свою готовность «опустошить» турецкую экономику.

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Еще один тревожный вопрос. Эрдоган говорит, что хочет ядерного оружия. В сентябре он заявил своей политической партии: «В некоторых странах есть ракеты с ядерными боеголовками. Но Запад настаивает на том, что «мы не можем их получить». Это я не могу принять».

Турция не место для размещения ядерного оружия США.

По данным Федерации американских ученых, военные США имеют в Европе 150 ядерных гравитационных бомб B61 для использования в конфликтах США и некоторыми союзными воздушными силами. По сообщениям, пятьдесят из них расположены на американском объекте на турецкой авиабазе в Инджирлике (остальные сто находятся на базах в Германии, Нидерландах, Бельгии и Италии). 39-я группа безопасности оружейных систем, насчитывающая около пятисот военнослужащих ВВС США, обеспечивает и поддерживает бомбы в Инджирлике.

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Соединенные Штаты развернули ядерное оружие в Европе, начиная с 1950-х годов, хотя сегодня это число значительно ниже, чем пик, превышающий семь тысяч в 1970-х годах. Давно заявленная цель этих развертываний состояла в том, чтобы помочь сдержать нападение на государства-члены НАТО в Европе, одновременно заверяя европейских союзников в приверженности Америки их защите.

Десять лет назад многие в Европе усомнились в необходимости такого продвижения американских ядерных вооружений. Эти разговоры стихли, когда Москва заняла воинственную позицию по отношению к Западу, а российские военные захватили Крым и спровоцировали вооруженный конфликт на востоке Украины.

Вашингтон и НАТО все еще видят потребность в американских ядерных бомбах в Европе. Хотя любое использование ядерного оружия будет иметь военный эффект, Североатлантический союз считает, что эти бомбы имеют в первую очередь политическую цель: сдерживание.

Сто бомб B61, развернутых на базах в странах НАТО, кроме Турции, могут выполнить эти задачи. Нет необходимости размещать американское ядерное оружие на территории пяти членов НАТО, чтобы сдерживать нападение и обеспечивать гарантии для двадцати семи европейских членов Альянса; это можно легко сделать с помощью бомб B61, базирующихся в четырех странах.

Более того, в то время как воздушные силы США, Германии, Нидерландов, Бельгии и Италии имеют самолеты двойного назначения, сертифицированные для перевозки ядерного оружия, и экипажи, обученные доставке ядерных материалов, некоторое время назад возник вопрос о том, так ли это с турецкими ВВС. В этом случае наиболее вероятный сценарий, в котором будет использована турецкая ядерная бомба, будет предполагать, что американский истребитель будет летать в Инджирлик, загружать бомбу B61, а затем взлетать, лететь и поражать свою цель. Казалось бы, гораздо проще запустить американский F-16 с ядерным оружием со своей базы в Авиано, Италия.

Обоснование сохранения ядерного оружия в Инджирлике с каждым днем ​​становится все более сомнительным. Настало время ВВС США вернуть их домой.


Автор: Оксана Ельченко
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