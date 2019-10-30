Евросоюз озабочен радикализацией заключенных в европейских тюрьмах

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Джулиан Кинг сообщил, что Евросоюз озабочен радикализацией заключенных в европейских тюрьмах

Глава службы безопасности Европейского Союза Джулиан Кинг сообщил, что тысячи заключенных, которые вскоре должны выйти из европейских тюрем, могут быть радикализированы и завербованы исламистскими боевиками, находящимися в заключении. Об этом сообщает Франческо Гуарасио в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.

«Мы сталкиваемся с важной проблемой. У очень многих заключенных, осужденных за терроризм, заканчиваются тюремные сроки. В европейских тюрьмах таких людей несколько тысяч», — сказал Кинг.

Глава службы безопасности ЕС подчеркнул, что особые опасения вызывают те, кто был задержан за другие преступления, однако подвергся радикализации в европейских тюрьмах.

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Джулиан Кинг также подчеркнул, что большую озабоченность вызывает возвращение боевиков из Сирии. По словам Кинга, в Сирии было задержано около 500 европейских боевиков. Курды неоднократно предупреждали, что они больше не могут охранять заключенных ИГИЛ из-за турецкого наступления.