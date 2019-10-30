Associated Press: По сравнению с Чикаго, Афганистан кажется спокойным и безопасным местом

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Дональд Трамп назвал Чикаго «адским городом насилия»

Президент США Дональд Трамп назвал Чикаго «адским городом насилия», по сравнению с которым Афганистан кажется спокойным и безопасным местом. Об этом сообщают Кати Ганнон и Хоуп Ен в издании Associated Press , информирует enovosty.com/news.

Согласно статистике, уровень убийств в 2017 году в Афганистане на 1000 человек составил 7 человек, что ниже, чем в Чикаго, где в 2018 году на 1000 человек было убито 20 человек.

Однако, по мнению экспертов, нельзя сравнивать эти статистические данные. Поскольку в Афганистане нет хорошо подготовленных полицейских, способных эффективно расследовать преступления и понять было ли убийство человека действительно убийством, несчастным случаем или ошибкой. А многие убийства могут быть вообще не зарегистрированы.

Напомним, в 2016 году в Чикаго было зарегистрировано более 760 убийств, что является худшим показателем за последние два десятилетия. В прошлом году в результате насильственной смерти погибло более 560 человек.