Турецкие войска меняют расклад сил на Ближнем Востоке, в Центральной Азии и Закавказье, — военный эксперт

Главная » Последние новости » Новости мира » Турецкие войска меняют расклад сил на Ближнем Востоке, в Центральной Азии и Закавказье, - военный эксперт Турецкие войска меняют расклад сил на Ближнем Востоке, в Центральной Азии и Закавказье, - военный эксперт

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Прошедший год, помимо пандемии коронавируса, отметился всплеском конфликтов. От гражданских волнений в США, Европе и Латинской Америке до кровопролитных войн в Африке и Азии.

Некоторые конфликты оказались в тени пандемии, вне внимания мировых СМИ. А между тем, в результате этих событий на мировой арене появился новый игрок, имеющий влияние на события на огромной части планеты. Этот игрок — Турция. Власти этой страны и лично президент Реджеп Тайип Эрдоган воплощают проект «Видение-2023», конечная цель которого — превращение Турции в одну из ведущих держав региона и мира, информирует enovosty.com/news.

Сегодня роль Турции в региональных вопросах возрастает. Турецкие войска меняют расклад сил на Ближнем Востоке, в Центральной Азии, Северной Африке и в Закавказье, пишет МК

Так, еще весной 2020 года армия Турции начала самую масштабную интервенцию на территорию Сирии. Турецкие военные фактически спасли оппозиционные Башару Асаду войска от окончательного разгрома, а также нанесли сирийским правительственным войскам ряд поражений в провинции Идлиб.

Одновременно Турция руками дружественного правительства в Ливии пытается усилить интересы в этом богатом нефтью регионе. А еще Анкара претендует на Кипрский шельф руками непризнанной протурецкой Республики Северного Кипра.

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В последние годы появились турецкие военные базы в Сомали и Катаре, создается военная инфраструктура в Азербайджане. Но и это далеко не предел турецких военных планов.

В Турции активно обсуждают планы по созданию нового военно-политического альянса, который объединит все тюркские государства. Первый шаг на этом пути уже сделан: вооруженные силы Турции и Азербайджана совместно приняли участие в Карабахском конфликте. В турецкой государственной прессе активно обсуждают планы создания «армии Турана». Заочно включают в её состав Туркменистан, Узбекистан, Казахстан и Киргизию.

Эрдоган не ограничивается титулом «отца всех тюрок» (по образцу Кемаля Ататюрка), но, как настоящий турецкий султан, выступает в роли защитника мусульман по всему миру. Так, турецкий лидер выступает на стороне угнетённых крымских татар в аннексированном Россией Крыму, палестинцев, жителей индийского штата Джамму и Кашмир и уйгуров — мусульманского меньшинства в Китае. И Анкара не ограничивается словами поддержки.

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С тюркскими государствами налаживается активное военно-техническое сотрудничество. Например, Казахстан заранее заказал партию новых беспилотников Bayraktar TB-3 до того, как они пошли в серию.

Своим союзникам Турция может предложить реальную военную помощь в решении спорных вопросов с соседями. Военное вмешательство Турции, как правило, строится по одному и тому же сценарию, который за прошедший год был отработан уже в трех военных конфликтах.

Залог успеха последних военных операций, проведенных при участии турецкой армии — отработанная тактика. Вне зависимости от театра военных действий – будь то Сирия, Ливия или Карабах, турецкие войска действуют поэтапно. На подготовительной стадии в зону конфликта направляются турецкие ударные беспилотники. За прошедший год они, кстати, показали высокую эффективность.

Для защиты беспилотников создается система очаговой противовоздушной обороны. Цель — не допустить уничтожения дронов и центров управления с воздуха. К линии фронта направляются отряды наемников преимущественно арабского происхождения, прошедшие подготовку под руководством турецких инструкторов. В Ливии и Сирии их присутствие почти не скрывалось. В случае с Нагорным Карабахом их присутствие не было подтверждено документально, однако ряд экспертов утверждали, что во время войны в Карабахе не обошлось без консультаций и поддержки со стороны турецких военных.

На подготовительном этапе ударные беспилотники Bayraktar и Anka начинают охоту за средствами ПВО противника. Используются современные высокоточные боеприпасы с лазерной системой наведения. После того, как противник остается без прикрытия ПВО, беспилотники уничтожают живую силу и технику противника, а также обеспечивают целеуказание ракетными и артиллерийским системам.

Уничтожаются танки, грузовые и легковые автомобили, позиции артиллерии. Ключевая цель — посеять панику среди солдат противника и заставить их бояться неминуемой гибели от ударов с воздуха.

Вторая цель — нарушить систему коммуникаций противника. Когда противник остается без системы снабжения, в бой идут подготовленные отряды, усиленные кадровыми частями турецкой армии.

Турецкое командование может позволить себе использовать эти силы без оглядки на возможные потери. И оно умело пользуется этим. В ливийском конфликте эта тактика принесла плоды.

В весенних боях за Триполи формирования Ливийской национальной армии маршала Хафтара оставили позиции под натиском протурецких сил. Отступающие колонны стали мишенью для беспилотников, которые превратили отход в беспорядочное бегство.

Где в следующий раз повторится такой сценарий, сказать трудно. По информации греческого издания Pentapostagama, отряды боевиков в ближайшее время могут появятся в Пакистане для участия в войне с Индией за регион Джамму и Кашмир. Вполне возможно появление новых «янычаров» в Сомали, где у Турции есть военная база, или в любой другой африканской стране.

Однако эта на вид безупречная тактика имеет ряд изъянов. Как сказал «МК» военный эксперт Алексей Валюженич, до сих пор турецкая армия одерживала победы «за отсутствием серьезного соперника как такового».

— Кого победили в Ливии? Бедуинов Хафтара? И в активе — десяток кварталов разрушенного Триполи. И все. Да и в Нагорном Карабахе война шла на крайне ограниченном театре военных действий. До сих пор турецкая военная машина не встречала хотя бы примерно равного по силам противника.

— Но в Карабахе им удалось уничтожить установки ПВО «Тор» и пусковую установку зенитной ракетной системы С-300… Сыграла свою роль неслаженность ПВО ближней, средней и большой дальности. Одни не прикрыли других, плюс свою роль сыграла недооценка противника. И вот результат, — сказал военный эксперт.

— Для Турции еще не закончены войны в Сирии, Ливии. Мы там их еще увидим. В целом же, их тактика хорошо годится для всевозможных «гибридных» конфликтов. Для ведения боевых действий против полноценной регулярной армии она не предназначена. Более того, успехи турецких войск раздуты их государственной пропагандой, которую активно подхватывают СМИ по всему миру. А вот выдержит ли турецкая армия полномасштабную войну с равным по силе противником — это большой вопрос.

Конечная цель, которую ставят перед собой турецкие власти, пока что не ясны. Многие эксперты полагают, что Турция пытается действовать одновременно везде, где это получается, и там, где пока не получается. Турецкие войска одновременно ведут несколько войн на двух континентах, что требует больших расходов.

С начала года турецкая лира подешевела на 40%, в середине октября упав до рекордных 8 лир за доллар США. Это связано как возросшими военными расходами, так и с санкциями, которые (гласно и негласно) вводят против Турции страны Европы и Ближнего Востока. Например, Саудовская Аравия полностью закрыла свой рынок для турецких товаров. Саудовцы выступают против турецкой военной базы в соседнем Катаре и призывают своих партнеров поддерживать бойкот Турции. Компенсировать экономические потери не могут даже рекордные продажи турецкого оружия.

Еще одним минусом турецкой стратегии является зависимость военно-промышленного комплекса Турции от иностранных поставщиков. Чудо-беспилотники Bayraktar более чем наполовину собраны из иностранных комплектующих. После обострения ситуации в Нагорном Карабахе, австрийская компания Rotax прекратила поставлять в Турцию авиадвигатели для беспилотников. К ней присоединились компании из Канады, США и Великобритании. Таким образом, беспилотник лишился ряда ключевых узлов, в том числе — лицензионной оптики от канадской компании Wescam. Турецкому ВПК удалось наладить производство части комплектующих, но их качество пока остается под вопросом. Более того, не исключено, что ЕС в обозримом будущем наложит запрет на поставку в Турцию любой продукции военного или двойного назначения (как это ранее сделали Франция и ряд других стран).

Еще один минус турецкой стратегии — чрезмерная растянутость коммуникаций. Так, группировка турецких войск и наемников в Ливии снабжается преимущественно морским путем. Германия, Франция и Греция неоднократно останавливали турецкие транспортные суда для досмотра, а в будущем речь может идти о полной остановке транзита турецких грузов.

В то же время в противовес Турции формируется военный альянс Греции, Египта и Кипра, к которому может присоединиться Франция и другие государства Европы. И хотя эти страны не намерены вести с Турцией военные действия, их совместных усилий вполне хватит для создания противовеса нео-османскому проекту Эрдогана.