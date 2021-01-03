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Фото дня: Таинственный металлический монолит обнаружили в Торонто (ФОТО)

Главная » Последние новости » Новости мира » Фото дня: Таинственный металлический монолит обнаружили в Торонто (ФОТО)
 
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Таинственный монолит, похожий на объекты, которые ранее были обнаружены в США и ряде европейских стран, появился в Торонто (Канада).

Монолит в Торонто, высотой 3,5 метра, информирует enovosty.com/news.

Об этом сообщил телеканал CTV. Предмет, высота которого составляет примерно 3,5 м, неожиданно появился на пляже озера Онтарио в канун нового года и сразу вызвал большой интерес среди местных жителей, которые стали приходить на берег, чтобы сфотографироваться с ним. Правда, уже 1 января вандалы разрисовали металлический предмет красной краской.

В мэрии города заявили, что в курсе того, что этот объект появился в Торонто, но добавили, что не знают, кто и когда его там установил.

В начале декабря 2020 года аналогичная металлическая конструкция появилась на вершине горы Пайн в Калифорнии. По информации СМИ, треугольный продолговатый объект предположительно сделан из нержавеющей стали. Его высота составляет три метра, вес 90 килограммов. Неизвестно, как объект оказался на месте и кто его поставил.

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Напомним, аналогичный монолит обнаружили в штате Юта в середине ноября. На прошлой неделе объект таинственным образом исчез. Позже похожий монолит появился и бесследно пропал в Румынии.

Фото дня: Таинственный металлический монолит обнаружили в Торонто (ФОТО)


Загадочный монолит в пустыне ЮТА
Фото © Instagram / utahmonolith

В конце ноября первый такой монолит был обнаружен в удаленной пустынной местности штата Юта. Изготовленный из блестящего металла массивный прямоугольный брус выступал из земли на высоту около 4 м. Как рассказали в Управлении общественной безопасности Юты, объект был замечен случайно с вертолета на юго-востоке штата. Пролетая над одним из скалистых нагромождений, встречающихся в этой местности, члены экипажа увидели загадочную конструкцию, которая блестела в лучах солнца. Монолит вызвал у всех ассоциации со знаменитой книгой «Космическая одиссея: 2001» Артура Кларка и одноимённым фильмом Стэнли Кубрика.

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Однако спустя некоторое время таинственный объект исчез так же загадочно, как и появился.

Позже такие же монолиты были найдены в штате Калифорния, а также Великобритании, Германии, Испании, Нидерландах, Польше, Румынии и Словении. Все монолиты прямоугольной формы, достаточно большие — до 4 метров и очень тяжелые. Вместе с тем ни местным жителям, ни полиции, ни журналистам и фотографам ни разу не удалось зафиксировать кто и каким образом доставляет, а потом убирает эти монолиты. Иногда они появляются в труднодоступных местах.

Как в США. Найденный в Румынии монолит исчез – из-за него начали расследование: фото - Фото

Монолит в Румынии (фото — ZiarPiatraNeamt.ro)

Румынский металлический монолит, расположенный в районе города Пьятра-Нямц, исчез спустя через 4 дня после его появления. Reuters пишет, что строение исчезло «в мгновение ока так же тихо, как и было возведено на прошлой неделе».

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Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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