Ёлкин меткой карикатурой изобразил главный страх Путина

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Карикатурист Сергей Ёлкин показал, чего больше всего боится российский президент

Известный российский карикатурист в очередной раз отметился меткой карикатурой. Он нарисовал российского презедента Владимира Путина, который опасается того, что уже надоел своих гражданам, информирует enovosty.com/news.

Пользователи социальной сети активно комментируют карикатуру: «Завтра в «Вечернем Мудозвоне» на центральных каналах расскажут, что Сергей получил «огромные деньги» за эту прекрасную карикатуру», «Отступать некуда, за нами Гаага!»!