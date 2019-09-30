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08:16 Российский спецназ нарушил границу Норвегии
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Ёлкин меткой карикатурой изобразил главный страх Путина

Главная » Последние новости » Новости мира » Ёлкин меткой карикатурой изобразил главный страх Путина
 
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Карикатурист Сергей Ёлкин показал, чего больше всего боится российский президент

Известный российский карикатурист в очередной раз отметился меткой карикатурой. Он нарисовал российского презедента Владимира Путина, который опасается того, что уже надоел своих гражданам, информирует enovosty.com/news.

Ёлкин меткой карикатурой изобразил главный страх Путина

Пользователи социальной сети активно комментируют карикатуру: «Завтра в «Вечернем Мудозвоне» на центральных каналах расскажут, что Сергей получил «огромные деньги» за эту прекрасную карикатуру», «Отступать некуда, за нами Гаага!»!


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 2938

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