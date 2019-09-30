Военный парад в Китае дает представление об амбициях страны

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Парад подчеркнет стремление Пекина усилить давление на Тайвань, Южно-Китайское море и другие спорные территории.

Парад секретных вооруженных сил Китая предложит редкий взгляд на его быстро развивающийся арсенал, включая, возможно, ракету с ядерным оружием, которая может достичь Соединенных Штатов через 30 минут, информирует enovosty.com/news.

Dongfeng 41 является одним из серии нового оружия, которое, по мнению китайских СМИ, может быть представлено во время парада, посвященного 70-летию правления Коммунистической партии. Также могут быть представлены сверхзвуковой дрон и подводная лодка-робот.

Парад подчеркнет стремление Пекина усилить давление на Тайвань, Южно-Китайское море и другие спорные территории — и бросить вызов Вашингтону как доминирующей силе региона.

Народно-освободительная армия, крупнейшая в мире армия с 2 миллионами мужчин и женщин в форме также работает над истребителями, первым авианосцем, построенным Китаем и атомными подводными лодками.

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По словам официального представителя генерал-майора Цай Чжицзюня, во вторник в параде примут участие 15 000 военнослужащих, более 160 самолетов и 580 единиц военной техники.

Много нового оружия «будет показано впервые», заявил Цай журналистам на прошлой неделе. На вопрос, будет ли демонстрация включать показ Dongfeng 41, Цай ответил: «Пожалуйста, подождите и посмотрите».

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Возможность проецировать электроэнергию становится все более актуальной для китайских лидеров, которые хотят контролировать морские пути и воды, на которые также претендуют Япония, Южная Корея, Вьетнам, Филиппины и другие правительства.

«Китай разработал ядерные, космические, киберпространственные и другие возможности, которые могут охватить потенциальных противников по всему миру», — говорится в сообщении Агентства военной разведки США.

Пекин, наряду с Соединенными Штатами, считается лидером по производству беспилотных летательных аппаратов, которые он продает на Ближнем Востоке.

«В производстве беспилотных летательных аппаратов Китай добился значительных успехов в последние годы и разрабатывает широкий спектр систем», — сказал Гарри Бойд из Международного института стратегических исследований в Лондоне.

Никаких подробностей о Dongfeng 41 не было опубликовано, но Центр стратегических и международных исследований в Вашингтоне говорит, что у него может быть самая длинная в мире дальность — 15 000 километров.

Аналитики говорят, что DF-41, летящий со скоростью, в 25 раз превышающей скорость звука, может достичь Соединенных Штатов за 30 минут с 10 боеголовками для отдельных целей.

Главная китайская ракета Dongfeng 31 имеет дальность полета более 11 200 километров, что позволяет охватить большую часть континентальной части Соединенных Штатов.

Фотографии, распространенные в китайских социальных сетях о подготовке к параду, показывают расплывчатые изображения возможного атакующего беспилотника, получившего название «Острый меч», и другого беспилотника DR-8 или Wuzhen 8.

Парад также может дать более тонкие намеки на планы Китая.

Воздушно-десантные танкеры или морские пехотинцы в подлодках могут «указывать на важность вмешательства на большие расстояния». Ракеты ПВО могут показать, что Пекин готовится к войне с США или другим противником.

По данным SIPRI, в Китае имеется около 280 ядерных боеголовок, по сравнению с 6450 в США и 6850 в России. Пекин заявляет, что хочет «минимального надежного ядерного сдерживания», но не будет первым, кто будет использовать атомное оружие в конфликте.