В Норвегии засекли российский спецназ. С чем это связано?

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Появление спецназа Российской Федерации может быть связано с военными учениями

В Норвегии были замечены тактические группы спецназа РФ. Они действовали и на материковой части Норвегии, и на полярном архипелаге Шпицберген. Информация об этом появилась в норвежском издании, которое ссылается на несколько независимых источников из оборонных и разведывательных областей, информирует enovosty.com/news.

Источники сообщили о том, что спецназ РФ проводил разведку критической инфраструктуры и изучали ключевые объекты. Согласно снимкам, сделанными самолетами-разведчиками США и данным от разведкок-союзников, засеченные спецназовцы могут быть связаны с большими военными учениями, которые проводили в Баренцевом море.

Также, Северный флот Российской Федерации мобилизовал специальную подводную лодку типа П-650 «Малый», предназначенную для того, чтобы секретно размещать силы спецназначения. Но источники рассказывают не только об операциях на Шпицбергене. Кроме того, согласно сообщениям, на материковой части страны военные РФ маскируются под гражданских и проводят разведывательные миссии.