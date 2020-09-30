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Союзники Турции по НАТО обеспокоены позицией Анкары по Нагорному Карабаху, — Reuters

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Президент Франции Эммануэль Макрон, страна которого является домом для многих армян, сказал, что Франция крайне обеспокоена «воинственными посланиями» Турции

Некоторые союзники Турции по НАТО все больше обеспокоены позицией Анкары по Нагорному Карабаху. Об этом сообщает Reuters , информирует enovosty.com/news.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сказал, что Турция «сделает все необходимое» и окажет военную поддержку, если Азербайджан попросит об этом.

Союзники Турции по НАТО обеспокоены позицией Анкары по Нагорному Карабаху, — Reuters

Президент Азербайджана Ильхам Алиев позже поблагодарил Турцию за поддержку, но сказал, что его стране не нужна военная помощь. По его словам, боевые действия прекратятся, если армянские войска немедленно «покинут наши земли».

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Президент Франции Эммануэль Макрон, страна которого является домом для многих армян, сказал, что Франция крайне обеспокоена «воинственными посланиями» Турции, «которые по существу снимают любые запреты Азербайджана на военные действия в Нагорном Карабахе». «И мы этого не примем», — сказал он.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 172

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