Союзники Турции по НАТО обеспокоены позицией Анкары по Нагорному Карабаху, — Reuters

Главная » Последние новости » Новости мира » Союзники Турции по НАТО обеспокоены позицией Анкары по Нагорному Карабаху, - Reuters Союзники Турции по НАТО обеспокоены позицией Анкары по Нагорному Карабаху, - Reuters

Закрыть Отправить

Президент Франции Эммануэль Макрон, страна которого является домом для многих армян, сказал, что Франция крайне обеспокоена «воинственными посланиями» Турции

Некоторые союзники Турции по НАТО все больше обеспокоены позицией Анкары по Нагорному Карабаху. Об этом сообщает Reuters , информирует enovosty.com/news.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сказал, что Турция «сделает все необходимое» и окажет военную поддержку, если Азербайджан попросит об этом.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев позже поблагодарил Турцию за поддержку, но сказал, что его стране не нужна военная помощь. По его словам, боевые действия прекратятся, если армянские войска немедленно «покинут наши земли».

Читайте: Украина-НАТО: специалист Минобороны будет работать в штаб-квартире НАТО

Президент Франции Эммануэль Макрон, страна которого является домом для многих армян, сказал, что Франция крайне обеспокоена «воинственными посланиями» Турции, «которые по существу снимают любые запреты Азербайджана на военные действия в Нагорном Карабахе». «И мы этого не примем», — сказал он.