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Reuters: США усилили санкции против «шеф-повара Путина»

Главная » Последние новости » Новости мира » Reuters: США усилили санкции против "шеф-повара Путина"
 
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США ужесточают санкции против Евгения Пригожина, известного как «шеф-повар Путина»

Соединенные Штаты Америки ужесточили санкции против союзника российского президента Владимира Путина, ранее обвинявшегося в попытке оказать влияние на американские президентские выборы 2016 года, заявив, что он также пытался вмешаться в промежуточные выборы в прошлом году, информирует enovosty.com/news.

Ранее Евгению Пригожину было предъявлено обвинение о вмешательстве России в американские выборы 2016 года. Влияние на мнение американских граждан осуществлялось с помощью «фермы троллей» (исследовательского интернет-агенства).

Сейчас Пригожин обвиняется в попытке оказать влияние на американские промежуточные выборы, которые проводились в 2018 году. В заявлении Министерства финансов США говорится, что США вводят новые ограничения на активы Пригожина, в том числе яхту и несколько частных самолетов. Однако в Минфине отметили, что нет доказательств того, что Пригожину удалось оказать влияние на мнение американских граждан, несмотря на все его попытки.

Reuters: США усилили санкции против «шеф-повара Путина»

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Пригожин, которого в российских СМИ иногда называют «шеф-поваром Путина»,обвиняется в контроле над компаниями Concord Management and Consulting LLC, которые помогали контролировать деятельность пропагандистской кампании в пользу Трампа.

Кроме того, в Министерстве финансов США также сообщили, что вводят санкции против шести членов Агентства интернет-исследований: Джейхуна Насими Оглы Асланова, Михаила Леонидовича Бурчика, Вадима Владимировича Подкопаева, Владимира Дмитриевича Венкова, Игоря Владимировича Нестерова и Дениса Игоревича Кузьмина.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 215

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