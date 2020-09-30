Помпео призывает Ватикан осудить нарушения прав человека в Китае, — Associated Press
Помпео раскритиковал соглашение Пекина с Ватиканом призвал церковных лидеров встать на защиту всех верующих
Государственный секретарь США Майк Помпео призвал Ватикан присоединиться к Соединенным Штатам в осуждении нарушений свободы вероисповедания в Китае. Об этом сообщает Associated Press , информирует enovosty.com/news.
Помпео подчеркнул, что католическая церковь должна быть в авангарде борьбы за соблюдение основных прав человека. Заявление Помпео было сделано на фоне переговоров Ватикана с Пекином. Ватикан защищает свое соглашение с Китаем о назначении епископов на территории КНР.
Помпео резко раскритиковал это соглашение, написав в эссе, что Ватикан скомпрометировал свой моральный авторитет. «Нигде свобода вероисповедания не подвергается большему нападению, чем в Китае», — сказал Помпео
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Цитируя св. Иоанна Павла II, Папу Бенедикта XVI и Папу Франциска, Помпео призвал церковных лидеров встать на защиту всех верующих.