Помпео призывает Ватикан осудить нарушения прав человека в Китае, — Associated Press

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Помпео раскритиковал соглашение Пекина с Ватиканом призвал церковных лидеров встать на защиту всех верующих

Государственный секретарь США Майк Помпео призвал Ватикан присоединиться к Соединенным Штатам в осуждении нарушений свободы вероисповедания в Китае. Об этом сообщает Associated Press , информирует enovosty.com/news.

Помпео подчеркнул, что католическая церковь должна быть в авангарде борьбы за соблюдение основных прав человека. Заявление Помпео было сделано на фоне переговоров Ватикана с Пекином. Ватикан защищает свое соглашение с Китаем о назначении епископов на территории КНР.

Помпео резко раскритиковал это соглашение, написав в эссе, что Ватикан скомпрометировал свой моральный авторитет. «Нигде свобода вероисповедания не подвергается большему нападению, чем в Китае», — сказал Помпео

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Цитируя св. Иоанна Павла II, Папу Бенедикта XVI и Папу Франциска, Помпео призвал церковных лидеров встать на защиту всех верующих.