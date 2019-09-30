Почему «маленькие войны» США станут еще более смертоносными в будущем

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Почему «маленькие войны» США станут еще более смертоносными в будущем

США потратили десятилетия на борьбу с относительно небольшими группами мятежников по всему миру., информирует enovosty.com/news.

Соединенные Штаты, особенно американские военные, ненавидят повстанческие движения. Бороться с ними этически и политически сложно, а иногда и невозможно. Чтобы достичь успеха, американские войска и правительственные чиновники должны подтолкнуть проблемную страну-союзника к проведению глубоких реформ, одновременно помогая побороть мятеж.

Всякий раз, когда Соединенные Штаты участвуют в борьбе с повстанцами, они в конечном итоге жалеют, что вообще ввязаться в конфликт. Как писал Джуда Грюнштейн, недавние кампании по борьбе с повстанцами в Ираке и Афганистане были всего лишь «последним эпизодом в длинной циклической истории военных действий США по борьбе с повстанческими движениями, известными по-разному как маленькие войны, нетрадиционные войны и асимметричные войны. США ввязываются в них и уходят ».

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Морской пехотинец США в деревне во время патрулирования возле Бост-Калай, Афганистан. Корпус морской пехоты США

И все же американские военные продолжают наступать на одни те же грабли, полагая, что поражение союзника будет хуже, чем попытка подавить мятеж. Впоследствии американские официальные лица часто клянутся, что никогда больше не будут предпринимать широкомасштабных действий против повстанцев, но делают это снова и снова.

Скорее всего, в какой-то момент в будущем, будь то через год, десятилетие или несколько десятилетий, Соединенные Штаты окажут помощь другу или союзнику, столкнувшемуся с повстанческим движением. И когда это произойдет, мятежники будущего будут сильно отличаться от повстанцев прошлого.

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В недавно опубликованном отчете для Новой Америки Питер Сингер, ведущий эксперт по конфликтам, рассказал о том, как появляющиеся технологии могут повлиять на будущее повстанческое движение.

По словам Сингера, «технологии, меняющие игру завтра», будут иметь «невероятно низкие пороги для входа», предоставляя повстанцам доступ к таким вещам, как робототехника, искусственный интеллект и 3D-печать. Это означает, что, если или когда Соединенные Штаты снова вступят в борьбу с повстанцами, всестороннее превосходство уже не будет на стороне американцев, как в прошлом.

Но технология — это только один аспект продолжающейся эволюции повстанцев; изменения в организации и стратегии также важны

Иракский федеральный полицейский с уничтоженным беспилотником, принадлежащим боевикам ИГИЛ, в Мосуле, 19 марта 2017 года. REUTERS / Thaier Al-Sudani

Большинство повстанцев 20-го века опирались на формальную, иерархическую организацию. От Азии до Америки повстанцы хотели свергнуть действующую власть. У них был лидер с подчиненными разных рангов.

Затем все изменилось. Впервые это стало ясно в Ираке, где повстанческое движение, возникшее после вторжения США в 2003 году, отделилось от старой модели и превратилось в прототип повстанцев будущего. Вместо того, чтобы быть построенным на формальной иерархической организации под командованием лидеров, это была свободная сеть небольших групп, часть из которых состояли из местных иранцев и иностранных боевиков, все работали на общую цель, но без центрального руководства.

Каждая группа наблюдала и училась у других — часто через онлайн-трансляции атак — а затем проводила успешные операции. Вместо того чтобы получать приказы от высших должностных лиц, они сами выбирали цели.

Шиитские боевики перед машиной, начиненной взрывчаткой, управляемой террористом-смертником ИГИЛ и взорванной во время нападения на южную окраину Тикрита, 12 марта 2015 года. REUTERS / Thaier Al-Sudani

Хорошая новость заключается в том, что объединенные в сеть, но разделенные мятежниками, похоже, не способны захватить власть в стране так, как это могли бы некоторые иерархические группировки 20-го века. Плохая новость заключается в том, что их очень трудно — возможно, даже невозможно — искоренить.

Сегодня невозможно сказать, где заканчивается восстание и начинается преступная группировка. И что еще хуже, эти повстанческие преступные гибриды становятся глобализированными, развивая альянсы и партнерские отношения с преступниками и экстремистами по всему миру.

В ближайшие десятилетия объединение этих двух динамик — технологического развития, описанного Сингером, и организационных и стратегических изменений, характеризующихся объединением с глобальной преступностью, — приведет к восстаниям, еще более жестоким и смертоносным, чем в прошлом.

Стивен Мец — автор книги «Ирак и эволюция американской стратегии».