Эрдоган почувствовал силу и расширяет своё могущество, — Михаил Крутихин о политике Турции

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Практически 40% всей нефтеперерабатывающей и нефтехимической отрасли в Турции — это Азербайджан. Это южный газотранспортный коридор, нефтепроводы. Это замена России в газовых поставках через этот регион в Южную Европу, в Центральную Европу.

Об этом в интервью изданию «Новый проспект» рассказал один из ведущих нефтегазовых экспертов Михаил Крутихин

«У товарища Эрдогана до сих пор есть мысли о величии Турции. Турецкая империя всё-таки была Османской империей. Ему покоя не даёт наследие Ататюрка, которого он, судя по всему, очень не любит, а потому и не упускает возможности повернуть от ататюрковских свершений куда-то в другую сторону. Он почувствовал силу, он попробовал силу против курдов в Сирии, попробовал силу в Ливии. Не будем сейчас разбирать, какие есть союзники у Эрдогана в арабском мире, важно, что у него имеются свои идеи — даже не пантюркизма, а панисламизма, информирует enovosty.com/news.

То, что он не лезет активно в Среднюю Азию, понятно — занято уже, там китайцы, Эрдогана они туда не пустят. А вот Азербайджан — это тандем. Практически 40% всей нефтеперерабатывающей и нефтехимической отрасли в Турции — это Азербайджан. Это южный газотранспортный коридор, нефтепроводы. Это замена России в газовых поставках через этот регион в Южную Европу, в Центральную Европу. Эрдоган не пустил в Италию «Газпром». Он расширяет своё могущество. Хочет показать ЕС, что раз они его не пускают в свой союз (Турция числится официальным кандидатом в члены ЕС много лет, соглашение об ассоциации с ЕС было подписано ещё в 1963 году .— ред), то он и без союза наворотит такого, что всем мало не покажется. В восточном средиземноморье Эрдоган не даст спокойно работать Израилю с Кипром, Грецией, Египтом. Это не тактическая история в Азербайджане, это стратегия. И это не очень хорошо…», — считает Михаил Кутихин.

«Я много лет туда регулярно езжу. Впервые в 1977 году приехал в Стамбул. Страна очень сильно поменялась. Много общаюсь с местными интеллектуалами, профессорским составом университетов. Они всегда были уверены, что гарант демократии в Турции — это военные. Они несколько раз своими переворотами спасали страну от совершенно бредовых политиков, снова ставили на гражданские рельсы. Именно поэтому товарищ Эрдоган взялся в первую очередь за них. Был там заговор в 2016 году или не было — неясно, но Эрдоган арестовал всю армейскую верхушку, которая могла бы вернуть страну на неисламские рельсы. Дальше он уже повёл страну по пути мракобесия», — утверждает Крутихин.

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Отвечая на вопрос о возможном вмешательстве Турции в военный конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе Михаил Крутихин отметил:

«Руки у Турции развязаны полностью: она видит, что никто не вступится. Европа не может вступиться военным путём. Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ, в нее входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. — ред) — на бумажке существующая фигня для чиновников, она тоже ни за кого не вступится.

Россия на коленях, то есть абсолютно не может вступиться. Америке наплевать. Другими словами, Алиев (Ильхам Алиев — президент Азербайджана — ред.) выбрал удачное для себя время, он понял, что за армян сегодня никто не вступится, разве что только на словах. Всё уравнение решается в его пользу», — уверен эксперт.

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