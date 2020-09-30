Азербайджанцы в Иране подожгли грузовики, направляющиеся в Армению (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости мира » Азербайджанцы в Иране подожгли грузовики, направляющиеся в Армению (ВИДЕО) Азербайджанцы в Иране подожгли грузовики, направляющиеся в Армению (ВИДЕО)

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Перевозка военных грузов в Армению через территорию Ирана вызвала резкое недовольство среди местных азербайджанцев.

Азербайджанцы засняли и выложили в соцсетях десятки грузовиков с военными грузами, направляющихся в Армению, сообщает haggin.az, информирует enovosty.com/news.

Группа азербайджанцев направилась в сторону контрольно-пропускного пункта на ирано-армянской границе и преградила путь грузовикам. Некоторые грузы были подожжены.

В то же время, официальный Тегеран опровергает информацию о перевозке через его территорию военных грузов в Армению. «В дополнение к тщательному мониторингу и контролю за перемещением и транзитом товаров в другие страны Иран не разрешает использовать свою территорию для переброски оружия и боеприпасов», — заявил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

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Напомним, Азербайджан начал наступательную операцию в Нагорном Карабахе, в результате чего обострилось военное противостояние между Арменией и Азербайджаном, которое привело уже к большому количеству жертв среди военных и мирного населения с обеих сторон.

В воскресенье, 27 сентября начались ожесточенные бои в Нагорном Карабахе. Армения и Азербайджан обвинили в эскалации друг друга. При этом Азербайджан заявил, что начал наступление по всей линии фронта. Омбудсмен непризнанной Нагорно-Карабахской республики Артак Бегларян сообщил о жертвах и раненых среди гражданского населения Карабаха. Ереван и Баку синхронно заявляют о потерях в технике и живой силе противника.

В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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Ранее командующий воинским подразделением Азербайджана, которое ведет бои в Карабахе, генерал-майор Маис Бархударов заявил: «Будем воевать до полного уничтожения противника».