Assocuated Press: Британские оппозиционные партии объединились, чтобы заблокировать «жесткий» Brexit

Главная » Последние новости » Новости мира » Assocuated Press: Британские оппозиционные партии объединились, чтобы заблокировать "жесткий" Brexit Assocuated Press: Британские оппозиционные партии объединились, чтобы заблокировать "жесткий" Brexit

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Британские оппозиционные партии объединились, чтобы заблокировать Brexit без соглашения

Представители британских оппозиционных партий собрались, чтобы решить, как можно запретить выход Великобритании из ЕС без соглашения, — сообщает Assocuated Press , информирует enovosty.com/news.

Лидер Партии зеленых Кэролайн Лукас заявила, что оппозиция «полностью единодушна в том, чтобы не допустить выход Великобритании из ЕС без соглашения». Оппозиционные партии, в том числе Лейбористская партия и Шотландская национальная партия, опасаются, что премьер-министр Борис Джонсон не будет продлевать срок выхода Великобритании из ЕС, если с Европейским союзом не будет достигнуто соглашение по Brexit.

Напомним, Британия собирается покинуть ЕС 31 октября. Джонсон сказал, что планирует вывести Великобританию из ЕС 31 октября в любом случае, с соглашением или без него.

Тем временем премьер-министр Финляндии говорит, что у Британии не хватает времени, чтобы представить новое соглашение по Brexit. Выступая в Праге после встречи с чешским коллегой Андреем Бабисом, Антти Ринне сообщила, что лучшим вариантом для Brexit является соглашение, уже заключенное между двумя сторонами. Британские законодатели трижды отклоняли это соглашение. «Ситуация в Великобритании неясна, и никто не знает, чем она закончится», — сказал Бабис.