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Армия США провела успешные военные учения в Германии (ФОТО)

Главная » Последние новости » Новости мира » Армия США провела успешные военные учения в Германии (ФОТО)
 
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Американские десантники провели успешные военные учения в Германии

Американские десантники 173-й воздушно-десантной бригады провели успешные военные учения Sabre Junction 19 (SJ19) в Германии. Об этом сообщает Defence blog, информирует enovosty.com/news.

При проведении учебно-боевой операции американские пилоты на вертолетах CH-47 перевозили военное оборудование и боевые машины. В учении, проходившем на военных полигонах Графенвёр и Хоэнфельс, принимали участие около 5400 военнослужащих из 16 стран.

Армия США провела успешные военные учения в Германии (ФОТО)

Учения SJ19 проводятся с целью оценки возможности 173-й воздушно-десантной бригады проводить наземные операции при взаимодействии с партнерами, а также для повышения уровня боевой готовности.

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Армия США провела успешные военные учения в Германии (ФОТО)

Кроме того, американские десантники провели успешные полевые испытания новейших сухопутных транспортных средств по программе GMV. Согласно программе GMV, боевым бригадам пехоты (IBCT) предоставляется специальная техника для быстрого перемещения солдат и их снаряжения по сложной и труднопроходимой местности.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 183

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