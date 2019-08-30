Власти Флориды усиленно готовятся к урагану «Дориан»: что известно

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Во Флориде объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за приближающегося урагана «Дориан». Власти Флориды призвали жителей запастись водой, едой и лекарствами

Президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение во Флориде и уполномочил Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям координировать действия по оказанию помощи, — сообщают Андриана Гомез Ликон и Эллис Руа в издании Associated Press, информирует enovosty.com/news.

Власти Флориды обратились к жителям с просьбой запастись водой, едой и лекарствами. Кроме того власти предупредили о необходимости быть готовыми к проблемам с мобильной связью и электроснабжением.

Дональд Трамп, чей курорт находится в Палм-Бич, предупредил, что это может быть «абсолютный монстр». «Существуют все признаки того, что он сильно ударит и будет очень большим», — написал Трамп в Twitter, сравнивая Дориан с ураганом Эндрю, который уничтожил тысячи домов в районе Майами.

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Национальный центр ураганов заявил, что шторм 2 категории усилится до потенциально катастрофической категории 4 с мощностью ветра до 140 миль в час (225 км/ч) и достигнет побережья Флориды в конце понедельника или во вторник. В связи с тем, что ураган еще не достиг побережья, власти Флориды не проводят массовых эвакуаций, так как точно не уверены в направлении урагана.

В супермаркетах не хватает бутилированной воды и на автозаправочных станциях образовались длинные очереди. В некоторых районах сообщается о нехватке топлива. Губернатор штата Рон ДеСантис сообщил, что патруль Флоридского шоссе начнет сопровождать бензовозы, чтобы помочь им преодолеть гигантские очереди ожидающих автомобилистов и пополнить заправочные станции.

Напомним, из-за приближающегося урагана Дональд Трамп отменил запланированную поездку в Польшу.