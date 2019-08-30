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Эксперты рассказали, почему протесты в Гонконге играют на руку Китаю

Главная » Последние новости » Новости мира » Эксперты рассказали, почему протесты в Гонконге играют на руку Китаю
 
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По мнению профессора социологии Деаны Ролингер, многие задаются вопросом, почему Китай до сих пор не вмешался в противостояние в Гонконге, а причина может заключаться в том, что Пекину выгоден хаос

Протесты в Гонконге начались 9 июня, когда миллион человек вышли на протест против законопроекта, позволяющего экстрадировать подозреваемых в Китай. Главный исполнительный директор Гонконга Кэрри Лэм, назначенная премьер-министром Китая Ли Кэцяном в 2017 году, объявила о бессрочном приостановлении рассмотрения законопроекта. Протестующие считают, что в дальнейшем законопроект может быть вновь предложен к рассмотрению, и продолжают протесты с требованием от Кэрри Лэм формального объявления с использованием юридических терминов о том, что законопроект будет отозван окончательно и бесповоротно, информирует enovosty.com/news.

Многие на Западе задаются вопросом, почему Китай не предпринял более жестких мер для подавления протестов.

Эксперты считают, что конфликт в Гонконге и его разрешение могут иметь последствия для остального мира. Решение Китая вмешаться может неоднозначно сказаться на мировой экономике и повлиять на способность международных компаний вести бизнес за рубежом.

Тем не менее, на данный момент, реакция Китая на протесты была довольно мягкой. Возможно потому, что Китаю выгоден хаос в Гонконге.

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Репрессии и контроль

1. Repression and control
Полиция использует водометы против демонстрантов во время акции протеста в Гонконге, воскресенье, 25 августа 2019 года. Associated Press

У жителей Гонконга больше свободы, чем у китайцев, живущих в материковом Китае, включая независимую правовую систему и свободную прессу.

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Это связано с тем, что Гонконг — это особый административный район, и он не так зависимым от центрального правительства Китая. Эта модель, известная как «одна страна, две системы», была условием, навязанным англичанами в 1997 году.

Но китайские лидеры в Пекине хотят взять эту территорию под свой контроль. В 2014 году, например, гонконгский суд вычеркнул нескольких продемократических политиков из Законодательного совета автономии и поставил на их место пропекинских политиков.

Хотя Китай хорошо известен своими явными и скрытыми репрессиями против своих граждан, в случае Гонконга, Пекин заверяет мир в своей непричастности,при этом обещая поддержку, если правительство Гонконга позовет на помощь.

И этот подход беспроигрышный. Если конфликт между полицией и гражданами возобновится и политическая система дестабилизируется, Китай сможет применить силу и лишить Гонконг автономии.

Демонстрация военной мощи

2. A show of military might
Китайские солдаты на территории Шэньчжэньского залива, спортивного центра в Шэньчжэне, через залив из Гонконга. РЕЙТЕР / Томас Питер

Центральное правительство Китая может использовать протесты, чтобы еще раз напомнить о своей военной мощи.

Пекин показал, что может вмешаться в любой момент, переместив военную технику и персонал в спортивный центр в Шэньчжэне, Китай, который виден из Гонконга.

Эта демонстрация силы является напоминанием гражданам Гонконга о том, что Пекин готов силой захватить Гонконг. Такая демонстрация может стать достаточным стимулом для протестующих, чтобы найти способ работать с Керри Лэм и способствовать принятию решения в пользу Пекина.

Согласно опросу Гонконгского центра изучения общественного мнения, доверие жителей к главе Гонконга упало до самого низкого уровня как в постколониальной истории Гонконга. 77% опрошенных заявили, что недовольны работой правительства — это самое большое число недовольных с 1997 года.

Пока ни одна сторона не показывает готовности уступить. Вероятно, это значит, что мы увидим новые задержания и аресты, новые столкновения на фоне иссякающего терпения Пекина.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 309

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