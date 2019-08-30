Дания нашла способ, как извлечь выгоду из предложения Трампа о покупке Гренландии

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Гренландия планирует использовать в своих целях неожиданное предложение президента Дональда Трампа о покупке острова

Лидеры Гренландии хотят использовать глобальный интерес к арктическому острову, вызванный внезапным предложением президента Дональда Трампа о продаже, чтобы стимулировать инвестиции и зарабатывать больше от военной деятельности США в этой стране. , информирует enovosty.com/news.

«Гренландия не продается. Гренландия — не датская. Остров принадлежит сам себе. Я очень надеюсь, что предложения о покупке Гренландии со стороны американских властей несерьезный», — отметил премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

Но датские бизнесмены и чиновники решили использовать неожиданную рекламу от Дональда Трампа в своих целях.

«Когда вы стимулируете поток инвестиций в такие области, как Гренландия, могут произойти настоящие чудеса в горнодобывающей промышленности, туризме и инфраструктуре», — сказал Вернер Хаммекен, исполнительный директор Royal Arctic Line в Гренландии.

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На прошлой неделе Трамп отменил запланированный визит в Копенгаген, где он должен был встретиться с лидером Гренландии. Это произошло сразу после того как его идея купить огромный остров, где проживает всего 56 000 человек, была отвергнута датским правительством.

Гренландия важна для вооруженных сил США и их систем раннего предупреждения о баллистических ракетах, поскольку она противостоит российским и китайским военным силам в Арктике.

У Соединенных Штатов есть авиабаза в Туле на северо-западе Гренландии, но США не платят никакой арендной платы в соответствии с договором 1951 года с Данией.

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Авиабаза Туле в Гренландии, 21 марта 2013 г. Кристи Хансен / НАСА

Гренландия уже давно хотела большего в обмен на использование базы. Но недовольство усилилось в 2014 году, когда американские военные отменили контракт с «Гренландскими подрядчиками», частично принадлежащей государству компанией, которая обслуживала базу более четырех десятилетий.

А в 2017 году министерство обороны выбрало американскую компанию вместо гренландской Royal Arctic Line для доставки товаров на базу, что вызвало дальнейшее недовольство среди политиков и местных жителей.

«Вполне естественно, что мы должны максимально использовать присутствие США в Гренландии», — сказала Reuters министр иностранных дел Гренландии Энн Лоун Баггер в интервью на этой неделе.

«Наша справедливая доля»

Дети играют среди айсбергов на пляже в Нууке, Гренландия, 5 июня 2016 года. Thomson Reuters

Контракт на обслуживание с «Гренландскими подрядчиками» стоил около 600 миллионов датских крон (89 миллионов долларов) в год до его расторжения и был важным вкладом в экономику острова, которая в основном опирается на рыболовство и ежегодные гранты из Дании.

«В течение пяти лет мы пытались вернуть контракты в Туле, но на данный момент у меня нет особой надежды», — заявил агентству Reuters Ая Хемниц Ларсен, депутат оппозиционной партии Инуит Атакатигиит. «Нынешняя стратегия Трампа “Америка превыше всего” не улучшила отношения между Гренландией и США», подытожил депутат.

В Пентагоне заявляют, что «будут уделять приоритетное внимание деятельности в Арктике», и будут способствовать поддержанию «баланса сил в Индо-Тихоокеанском регионе и Европе».

В прошлом году министерство обороны США заявило, что хочет начать «потенциальное стратегическое инвестирование», в том числе в аэропорты Гренландии для военных и гражданских целей.

Министерство иностранных дел Дании заявило, что связывается с администрацией США о возобновлении заседаний Объединенного комитета и будет работать «для обеспечения максимальной выгоды для Гренландии».