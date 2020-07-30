ВМС Эквадора «в боевой готовности» на фоне скопления китайских кораблей в морском заповеднике, — Fox News

Главная » Последние новости » Новости мира » ВМС Эквадора «в боевой готовности» на фоне скопления китайских кораблей в морском заповеднике, - Fox News ВМС Эквадора «в боевой готовности» на фоне скопления китайских кораблей в морском заповеднике, - Fox News

Закрыть Отправить

ВМС Эквадора «в боевой готовности» на фоне скопления китайских кораблей в морском заповеднике в акватории Галапагосских островов

Представители военно-морского флота Эквадора сообщили, что в акватории Галапагосских островов было обнаружено около 260 китайских рыболовецких судов. Об этом сообщает Fox News , информирует enovosty.com/news.

ВМС Эквадора заявили, что усиливают патрулирование и находятся «в боевой готовности», чтобы гарантировать, что китайские корабли не нарушат исключительную экономическую зону вокруг Галапагосских островов

«Мы настороже, проводим наблюдение, патрулируем, чтобы избежать инцидента, который произошел в 2017 году», — сказал министр обороны Эквадора Освальдо Джаррин на пресс-конференции. Три года назад в Галапагосском морском заповеднике был задержан китайский корабль, на борту которого находилось 300 тонн морской фауны, большая часть из которой находится под угрозой исчезновения.

«Размер этого флота и агрессивность по отношению к морским видам является большой угрозой для баланса морской фауны на Галапагосских островах», — сказал экс-министр охраны окружающей среды Иоланда Какабадсе. В ответ на это мнение Севилья повторила: «Бесконечная китайская рыбалка на краю охраняемой зоны разрушает усилия Эквадора по защите морской жизни на Галапагосских островах»

Читайте: Кабмин планирует запуск свободных экономических зон