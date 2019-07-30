В Пакистане произошел теракт: есть погибшие

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В Пакистане в результате теракта погибло пять человек и 27 получили ранения

В Пакистане в результате взрыва возле полицейского участка пять человек погибло и 27 получили ранения, — сообщает Гул Юсафзай в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.

По словам начальника городской полиции, возле полицейского участка был взорван мотоцикл, чтобы поразить полицейский фургон, находящийся рядом.

«В результате взрыва погибли пять человек, включая двоих полицейских», — сказал начальник полиции Абдул Раззак Чима. Было ранено 27 человек, среди них две женщины и ребенок.

Теракт произошел через неделю после аналогичного взрыва, в результате которого погибли два человека и 16 получили ранения. Тогда автомобиль взорвался возле магазина.