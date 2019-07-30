В Гонконге опять протесты: активисты требуют «освободить мучеников»

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В Гонконге протестующие требуют «освободить мучеников», захваченных ранее полицейскими и содержащимися под стражей до решения суда

В Гонконге сотни людей окружили полицейский участок, скандируя «освободить мучеников» после того, как 44 активистам было предъявлено обвинение в беспорядках, — сообщают Винвам Тонг и Феликс Там в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.

Это первый случай, когда против активистов начали возбуждать уголовные дела с обвинением в беспорядках. Напомним, протесты в Гонконге начались после принятия властью Китая закона об экстрадиции, согласно которому жителей Гонконга можно судить в Китае, например, по обвинению в хранении оружия.

В воскресенье полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули, пытаясь защитить представительство Китая в провинции от протестующих, которые устанавливали дорожные блоки, швыряли кирпичи и палки в представительство.

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Протесты начались около трех месяцев назад, сильно подорвали местный бизнес и усилили давление на местную власть. Помимо призыва к отмене закона об экстрадиции, а не к его приостановлению, протестующие требуют отставки городского мера Кэрри Лэма.