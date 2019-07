Шокирующее видео: дорога исчезает во время наводнения в Канаде (ВИДЕО)

Шокирующее видео зафиксировало момент, когда автомобильная дорога буквально рухнула и исчезла в реке во время наводнения в Канаде.

Инцидент произошел в городе Антигониш, в Канаде, информирует enovosty.com/news.

Согласно CBC News, это был участок Кловервилль-роуд, который рухнул в понедельник вечером, когда в районе выпал сильный ливень.

Видео об этом инциденте было записано и распространено в Твиттере Тареком Хадхадом, основателем и генеральным директором Peace by Chocolate. «Если бы мы опоздали на два часа и ехали в темноте, все могло быть намного хуже», — написал он.

«Это было действительно страшно, мы не видели ничего подобного раньше. Это было ужасно», — сказал Хадхад CBC News.

We are living an incredible day in the Antigonish area in Nova Scotia after a massive rainy day like never before … And roads are literally collapsing leaving our cars stock behind. It's just the beginning of the effects of Climate change! terrifying. pic.twitter.com/i4unhDzuin

— Tareq Hadhad (@TareqHadhad) 29 июля 2019 г.