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Шокирующее видео: дорога исчезает во время наводнения в Канаде (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости мира » Шокирующее видео: дорога исчезает во время наводнения в Канаде (ВИДЕО)
 
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Шокирующее видео зафиксировало момент, когда автомобильная дорога буквально рухнула и исчезла в реке во время наводнения в Канаде.

Инцидент произошел в городе Антигониш, в Канаде, информирует enovosty.com/news.

Согласно CBC News, это был участок Кловервилль-роуд, который рухнул в понедельник вечером, когда в районе выпал сильный ливень.

Видео об этом инциденте было записано и распространено в Твиттере Тареком Хадхадом, основателем и генеральным директором Peace by Chocolate. «Если бы мы опоздали на два часа и ехали в темноте, все могло быть намного хуже», — написал он.

«Это было действительно страшно, мы не видели ничего подобного раньше. Это было ужасно», — сказал Хадхад CBC News.

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