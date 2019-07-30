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Reuters: В Китае сообщили, что большинство «студентов» центров перевоспитаний уже вернулись домой

Главная » Последние новости » Новости мира » Reuters: В Китае сообщили, что большинство "студентов" центров перевоспитаний уже вернулись домой
 
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В Китае сообщили, что большинство людей, отправленных в центры перевоспитаний, уже вернулись в общество и находятся дома

В Китае сообщили, что большинство людей, отправленных в центры перевоспитаний в китайском регионе Синьцзян, «вернулись в общество». Однако, не было сообщено, какое именно количество людей было освобождено из лагерей «перевоспитания», информирует enovosty.com/news.

«В настоящее время большинство людей, прошедших «обучение», уже вернулись в общество и находятся дома», — сказал заместитель председателя Синьцзяна Алкен Туниаз на брифинге для СМИ. Однако, в стенограмме брифинга, отправленной по электронной почте журналистам, была использована фраза «большинство из них уже окончили», подразумевая студентов, которые заканчивают курс или среднюю школу.

Reuters: В Китае сообщили, что большинство «студентов» центров перевоспитаний уже вернулись домой

В то же время не было представлено никакой информации относительно того, сколько там находится нацменьшин, сколько было и сколько уже освобождено.

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Напомним, ранее госсекретарь США Майк Помпео назвал обращение Китая к уйгурами и другим меньшинствам в Синьцзяне «пятном века». На данный момент администрация Дональда Трампа планирует санкции против китайских чиновников за их политику в этой стране.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 122

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