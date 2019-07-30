Реакция Трампа на последние испытания ракет в Северной Корее говорит о том, что времена «огня и ярости» возвращаются

Главная » Последние новости » Новости мира » Реакция Трампа на последние испытания ракет в Северной Корее говорит о том, что времена «огня и ярости» возвращаются Реакция Трампа на последние испытания ракет в Северной Корее говорит о том, что времена «огня и ярости» возвращаются

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В среду днем ​​Северная Корея повела новые испытания ракет. Эксперты называют такие действия предупреждением президенту Трампу

В четверг министерство обороны Южной Кореи заявило, что Северная Корея выпустила два новых типа ракет, которые пролетели около 370 миль и упали в Японском море., информирует enovosty.com/news.

Ракеты, скорее всего, северокорейская модификация российских аналогов, не пролетали над территорией Японии, не вызвали международный кризис и даже не стали причиной для экстренного заседания ООН. Но их запуск нанес серьезный удар по Трампу, главным достижением которого в Северной Корее, стало прекращение испытаний ракет большой дальности.

Ракеты, выпущенные Северной Кореей в среду, не были ракетами большой дальности, но сами испытания стали знаком протеста и, возможно, требованием внимания Трампа. Неясно, могут ли новые ракеты нести ядерные боеголовки.

Возвращение к “огню и ярости”?

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Ким Чен Ын подводная лодка Северной Кореи. ЦТАК

Трамп и Ким Чен Ын провели весь 2017 год обмениваясь угрозами взаимного ядерного уничтожения, кульминацией которого стала угроза Трампа «полностью уничтожить» КНДР, а Северная Корея предупредила, что выпустит ракеты по американским базам на Гуаме и взорвет ядерную боеголовку над Тихим океаном.

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Поворот на 180 градусов произошел в 2018 году, когда Трамп предпринял беспрецедентный шаг лично встретиться с Ким Чен Ыном, который пообещал больше не проводить испытания межконтинентальных баллистических ракет и ядерного оружия.

В четверг вечером, после запуска ракет, Трамп заявил, что США и Северная Корея могут вернуться в темные дни «огня и ярости».

«На самом деле я очень хорошо с ним лажу, но посмотрим, что получится дальше», — сказал Трамп о Ким Чен Ыне. «Они ведь не проводили ядерные испытания, а только испытания ракет, и то, не большой дальности».

«Я думаю, что с Северной Кореей у нас все хорошо, но это не значит, что так будет продолжаться», добавил он.

Северокорейское ядерное оружие

Ракета KN-08 на военном параде в Пхеньяне, Северная Корея, в 2012 году. Северная Корея

Эксперты рассказали изданию Business Insider, что последнее испытание в Северной Корее является скорее протестом, призванным привлечь внимание президента, в то время как переговоры полностью застопорились.

Северная Корея так и не разоружилась ни в малейшей степени. Несмотря на три раунда встреч между Трампом и Кимом, стороны не могут договориться об основных положениях, а Северная Корея отказывается даже предоставлять информацию о своей ядерной программе.

Несмотря на действующие в отношении страны санкции, по всей видимости, Пхеньян продолжает попытки разработать новое оружие. На прошлой неделе Ким Чен Ын осмотрел подлодку нового типа, которая впоследствии, по мнению ряда аналитиков, может быть оснащена баллистическими ракетами